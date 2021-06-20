Gece yarısı bir anda enerji patlaması yaşayan, her gördüğü perdeye atlayan bir kedi dostunuz varsa, gelişimi açısından ona oyuncak almanızda fayda var. Kedilerin neyi sevip neyi sevmediklerini anlamak biraz zor olduğu için oyuncak seçerken biraz tereddütte kalabilirsiniz. Birçok kedinin asla hayır diyemeyeceği bazı oyuncaklar var. Bu oyuncaklar sayesinde kedi dostunuz hem eğlenecek hem de gelişimine katkı sağlamış olacaksınız. Unutmayın; eğer kediniz oyuncağa alışmıyorsa, ödül maması yöntemiyle alıştırmaya çalışmalısınız. Kedilerin en sevdiği oyuncaklar şöyle...

KAĞIT TOP

Kediler kağıt sesine karşı son derece duyarlıdır. Kullanmadığınız gazeteleri ya da kağıtları orta boy bir top haline getirin ve koli bandıyla iyice sarın. Kediniz kağıt topu gördüğü anda eğlenmeye başlayacaktır. Hatta kedi sorunuz bir süre sonra sizinle tut getir oynamaya bile başlayabilir.

KEDİ TÜNELİ

Kediler saklanmayı severler. Bu nedenle kedi tünelleri onlar için son derece iyi bir oyuncak olacaktır. Kedi dostunuz tünele hem dinlenecek hem de enerjisini atabilecek.

KEDİ OLTASI

Ucundaki sevimli oyuncaklar sayesinde kedilerin ilgisini büyük ölçüde çeken kedi oltaları sayesinde, dostunuzun avcılık ve reflekslerini geliştirebilirsiniz. Oltanın ucunu bir yere asabilir ya da siz tutarak kedinizin eğlencesine ortak olabilirsiniz.

KATON KUTU

Yine saklanma içgüdüsü ile sevilen bir oyuncak. Kullanmadığınız ayakkabı kutusu ya da herhangi bir kartın kutuyu kedi dostunuza hediye edebilirsiniz. Ne kadar eğlendiğini göreceksiniz.

LAZER

Lazerler kedilerin dikkatini oldukça çeker. Kedi dostunuzun biraz hareketlenmesini istiyorsanız, yere ya da duvara lazer tutun. Dostunuz yakalamaya çalıştıkça lazerin yerini değiştirebilirsiniz. Ara sıra yakalamaya izin vermeyi unutmayın.

İP YUMAĞI

Standart bir ip parçası, küçük bir yumak onların keyifle zaman geçirmesi için yeterli oluyor. Ancak kedilerin ip yumağını yutma ihtimalleri var. Bu nedenle o oynarken dikkatli olun.

HACIYATMAZ

Hareket halindeki bir oyuncak olan hacıyatmaz, kedilerin keyifli vakit geçirmesini sağlıyor. Özellikle de siz evde yokken kedinizin kendi kendine eğlenebilmesinin en iyi yollarından biri hacıyatmaz oyuncaklar.



