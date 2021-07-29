Bilim & Teknoloji Kedilerin mutlu olup olmadığını anlayabilen uygulama geliştirildi

Kedilerin mutlu olup olmadığını anlayabilen uygulama geliştirildi

Bilim & Teknoloji

Kedilerin mutlu olup olmadığını anlayabilen uygulama geliştirildi

Kedi sahiplerinin, tüylü dostlarını fotoğraflamak için artık iyi bir sebebi var. Çekilen fotoğraflarlarla, kedilerin mutlu olup olmadığı anlaşılabilecek.

29 Temmuz 2021, Perşembe 08:18 Son Güncelleme:
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Kanadalı bir hayvan sağlığı teknolojisi şirketi Sylvester.ai, kedilerin acı çekip çekmediklerini, ya da mutlu olup olmadıklarını anlayabilmek için cep telefonu kamerasını kullanan bir uygulama geliştirdi.

'Tably' isimli uygulama, kedinin stres altında olup olmadığını analiz etmek için cep telefonuyla çekilen fotoğraflarda kedinin baş ve kulak konumunu, göz kısıklığını, burun gerginliğini ve bıyık hareketlerini inceleyerek sahibine hayvanın mutlu ya da stres altında olduğunu söyleyebiliyor.

​2019'da yapılan ve Scientific Reports dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, kedilerin yüz ifadelerine yansıyan durumlar, hayvanların acı çekip çekmediklerini anlamak için geçerli ve güvenilir bir veri sunuyor.

Sylvester.ai'nin kurucusu Miche Priest, "Uygulama, kedi sahiplerinin hayvanın acı çekip çekmediğini bilmesini sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Uygulamanın algoritmalarının geliştirildiği, Kanada'daki Wild Rose Kedi Kliniği'nde görev yapan Doktor Liz Ruelle, Sylvester.ai'nin ayrıca genç veterinerlere de yeteneklerini geliştirmeleri için yardımcı olabileceğini kaydetti.

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