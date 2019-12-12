Kedilerin TikTok kedi filtresine verdikleri tepkiler
TikTok'ta yer alan kedi filtresi, kullanıcıların en sevdiği filtreler arasında. Kendi yüzlerini filtre ile kediye çeviren kullanıcılar, kedilerinin nasıl tepki verdiklerini merak etti. Kediler ise, TikTok'un kedi filtresine birbirinden komik tepkiler verdi.
Gün geçmiyor ki yeni bir sosyal medya trendi yaşanmasın. Video uygulaması TikTok, kısa süre önce kedi filtresini uygulamaya eklemişti. Uygulama, filtresi sayesinde kullanıcıların yüzlerini adeta gerçek bir kediye çeviriyor. Ancak TikTok kullanıcıları, kedi filtrelerini başka bir eğlence yöntemi için kullandı. TikTok'un kedi filtresini kullanarak kedilerine büyük şok yaşatan sahipleri o anları sosyal medyada paylaştı. Sahiplerinin yüzünde beliren kedi filtresine anlam veremeyen kedilerin bazıları kaçtı bazıları ise büyük bir şaşkınlık yaşayarak donakaldı.
https://twitter.com/kediozelharecat/status/1195272461182492677
Kedilerin kedi filtrelerine verdikleri tepki videoları, kısa sürede Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında en çok izlenen videolar arasına düştü.
https://twitter.com/KediOzelHarecat/status/1204788453852024833
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