Kedilerin yüz ifadelerinden duygularını anlayamıyoruz

Kedilerin bazı davranışlarının ne anlama geldiğini hepimiz az çok biliyoruz. Örneğin; mırlayan bir kedinin mutlu olduğunu, tıslayan kedinin sinirlendiğini, kulaklarını arkaya atan kedinin ise bir şeylerden rahatsız duyduğunu çoğu kedi sahibi anlayabilir. Peki kedilerin yüz ifadeleri söz konusu olunca onların duygularını ne kadar anlayabiliyoruz? Araştırmacılar, kedilerin ne düşündüklerini belli etmediklerini ifade ediyor. Yapılan deney ve anketlerde elde edilen sonuçlar da bu görüşü çoğunlukla destekliyor. 85 ülkeden 6.000’den fazla kişinin katıldığı ve büyük çoğunluğunun kedi sahibi olduğu çalışmada, deneklere kısa kedi videoları izletilmiş ve daha sonra deneklerden hayvanların ruh hallerini değerlendirmeleri istendi. Testin sonunda, ortalama puana göre, doğruluk oranı yüzde 60’ın hemen altında oldu. Ancak, katılımcıların yüzde 13’ü epey iyi iş çıkarıp ve yüzde 75 ila daha yüksek puan aldı. Araştırmacılar, yüksek puan alan bu kişilere 'kedilere fısıldayanlar' adını verdi.

'Yetenekli olanlar kedileri anlayabilir'

Kanada’daki Guelph Üniversitesi’nden davranış biyoloğu Georgia Mason, 'Kediler, yüzleriyle bize bir şeyler anlatıyor ve eğer bu konuda gerçekten yetenekliyseniz, bunu tespit edebilirsiniz. Bazı insanlar bunu yapabiliyor; demek ki ortada bir şey var. Bu durum, kedileri okumanın zor olduğu anlamına geliyor. Fakat tamamen anlaşılmaz değiller. Doğal şekilde yetenekli olabilirler ve bu yüzden veteriner olmuş olabilirler. Fakat aynı zamanda, bunları öğrenmek için çok sayıda fırsatları ve motivasyonları da oluyor çünkü devamlı şöyle karar veriyorlar: Bu kedi daha mı iyi? Tedaviyi değiştirmemiz gerekiyor mu? Bu kedi eve gidebilir mi? Bu kedi beni ısırmak mı istiyor?' diyor.

Katılımcıların dörtte üçünü oluşturan kadınlar erkeklerden daha iyi puan aldı fakat arada fazla farkın olmadığı belirlendi. Daha genç olanların ise yaşlılardan daha iyi bir sonuç elde ettikleri ortaya çıktı. Fakat kedilerin hislerini okuyan en becerikli kişiler, veterinerler de dahil olmak üzere kedilerle ilgili profesyonel deneyimleri olan kişiler.

Birine doğru yaklaşan veya ikram gibi istediği bir şeyi elde eden kedilerin videosu, olumlu şekilde sınıflandırılmış. Kedileri acı çekerken veya kaçınırken gösteren videolar ise olumsuz olarak düşünülmüş. Tıslayan kedilerin olduğu videolar hariç tutulmuş. Kedi davranışları ve kedilerin algısal nitelikleri üzerinde araştırma yapan ancak bu çalışmada yer almayan Kristyn R. Vitale, YouTube’dan alınan videoların kullanılmasının, 'kedilerin kendilerine özgü biçimde davrandığını ve bunlar, genelde insanların kedilerde karşılaştığı davranışlar olduğu için, varılan kararlara gerçeklik kattığını' belirtiyor. Oregon State Üniversitesi’ndeki laboratuvarında bulunan kedileriyle etkileşim kurduğu zaman, yüz ifadelerini her zaman hesaba kattığını söyleyen Vitale, yeni çalışma anketinin internette bulunan kısaltılmış sürümünde mükemmel bir puan elde etmiş.

Anket için linke tıklayın

Mason ve meslektaşları, araştırmanın sonuçlarının kıymetli olduğunu çünkü insanların, köpeklere kıyasla kedilere daha az bağlanmaya ve onlara daha üstünkörü davranmaya eğilim gösterdiklerini söylüyorlar. Mason, 'Kedilerin, bazı insanların tespit edebildiği yüz ifadeleri sergilediğine yönelik kanıtlar, evcil hayvan bakanların ve veterinerlik personellerinin kedileri daha iyi anlamasına yardımcı olacak araçlar geliştirilmesine yol açabilir' diyor.

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