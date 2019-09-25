Kedilerle ilgili yıllardır yanılmışız

Kedilerin köpeklere oranla daha bağımsız olduğu ve sahipleriyle duygusal bağ kurmadığı düşünülüyordu. Ancak ABD’de yapılan bir araştırmaya göre; kediler de köpekler kadar sahipleriyle duygusal bağ kuruyor.

Araştırmada 2 dakika sahiplerinden ayrı kalan kedilerin, tekrar bir araya geldiklerinde güven bağına sahip olanların, bir yandan sahiplerine dikkat kesilirken bir yandan da çevrelerini keşfetmeye devam ettikleri kaydedildi. Buna göre kedilerin yüzde 65’i sahipleriyle güven bağı kuruyor.