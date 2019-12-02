Kedinizin sizden nefret ettiğinin göstergeleri

Kedinizin sizi gördüğü zaman mutlu olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu her kedi için geçerli değil! Kediler anlamak sandığınızdan daha zor. Bazı kediler sahiplerine düşmanca duygular besleyebilir. Ancak bazı belirgin davranışlar sayesinde kedilerin sahiplerini sevip sevmediğini anlamak mümkün. İşte kedinizin sizi sevmediğini gösteren işaretler.

Sizi uzaktan izliyorsa

Kediniz belirli bir mesafeden sizi izliyorsa, bu durum kedinizin sizden korktuğunun ve endişeli olduğunun göstergesidir. Özellikle üzerinizde başka bir hayvanın kokusunu alırsa bu davranışı sergileyebilir. Çözüm ise kedinizi bir süre kendi haline bırakmanız.

Size karşı homurdanıyorsa

Kediler, hoşnutsuzluklarını dile getirmek için birçok ses çıkarabilirler. Eğer bir kedi homurdanmaya başlarsa, ona biraz alan verin. Ardından ona mama vermek, oyuncaklarla oynamak, taramak veya yumuşak konuşmak gibi olumlu bir ilişki yaratacak şeyler yapın.

Size kötü kötü bakıyorsa

Kediler duygularını gözleriyle gösterme ustalarıdır. Minute Cat Manager'ın doktora yazarı Kac Young, “Özellikle geç beslenirseniz veya günlük rutininin dışına çıkarsanız, kediniz bundan endişe duyar' diyor. Böyle bir bakışla karşılaşmamak için kedinizin rutinini bozmayın.

Valizinizi toplarken darılıyorsa

Ne zaman gidebileceğinizi ancak kediniz söyleyebilir! Valizinizi toplaya başladığınızda kediniz kaşlarını çatıyor ve kızgın davranıyorsa, bunun anlamı evden asla ayrılmayın demek değildir. Üzerinde kokunuz bulunan tişörtünüzü yatağınızın üzerine bırakın ve kedinizin kendini yalnız hissetmemesini sağlayın.

En sevdiği oyuncağını reddediyorsa

Kediler doğuştan avcı oldukları için oyuncaklar onlar için uyarıcıdır. Eğer favori oyuncağını reddediyorsa, bu ondan sıkıldığı anlamına gelir. Ona avcılık iç güdülerini harekete geçirecek yeni oyuncaklar alın.

Kanepenin altına giriyor ve çıkmayı reddediyorsa

Saklanmak, kedilerin bir şeylerden korktuğunun en büyük göstergesidir. Eğer kediniz sizden korkuyorsa, kanepenin altına girip kendine güvenli bir alan oluşturabilir. Bu durumda onu zorla kanepenin altından çıkarmayın. Aksi takdirde daha da agresifleşecektir. Kediniz için bu durumda yapmanız gereken şey; onu kendi haline bırakmaktır.

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