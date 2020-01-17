Kedisini besleyen komşusuna dava açtı

İngiltere’nin başkenti Londra’da psikoterapist Jackie Hall’un (56) kedisi Ozzy, sık sık evden uzaklaşıyordu. 6 yaşındaki Ozzy, Maine Coon isimli özel bir tür. Ozzy bazen günler sonra geliyordu. Bunun üzerine Hall kedisinin tasmasına takip çipi taktırdı. Birkaç metre uzağındaki komşusunun evine gittiğini öğrendi. Eşiyle birlikte komşu Nicola Lesbirel’a (57) gidip “Çocuklarımız Ozzy’nin yokluğunda çok üzülüyor. Lütfen onu evinize almayın ve beslemeyin” uyarısı yaptı. Ancak Lesbirel, “O özgür ruhlu bir kedi, nereye isterse oraya gider” dedi. Hatta Lesbirel, Ozzy’nin tasmasına kendi numarasını yazdı.

'Haksızca sahiplenmek'

Hall, uyarılarına kulak asmayan komşusunu ‘Haksızca sahiplenmekten’ mahkemeye verdi. Dört yıl süren dava emsali görülmemiş bir şekilde sonuçlandı.

Lesbirel suçlu bulundu. Lesbirel’a ‘bir daha Ozzy’ye mama verme yasağı’ getirildi ve 20 bin Sterlin (153 bin TL) cezaya çarptırıldı.

Maine Coon cinsi hakkında

Maine Coon, Kuzey Doğu Amerika’ya özgü oldukça eski bir kedi türüdür. Denizcilerin Amerika’ya olan seyahatlerinde uzun tüylü bir kediyi getirmeleri ile ortaya çıktığı söylenene Maine Coon kedisi daha sonra yerel kısa tüylü kediler ile çiftleşerek son halini almıştır. Oldukça uzun ve yoğun tüy yapısı ile hem kış koşullarına dayanıklı hem de pofuduk görünümü ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır.

Amerika’nın en popüler ırklarından bir tanesi olan Maine Coon kedisi büyüleyici görünümü, sevgi dolu kişiliği ve sadık tutumu ile dünya üzerinde oldukça geniş kitlelere sahip olduğu bilinmektedir. İdeal bir ev arkadaşı olarak bilinmektedir. Günümüzde bir cins olarak kabul edilen Maine Coon kedisi 1993 yılında dernekler tarafından resmen tanınmıştır.