Kedisini tasmayla gezdiren adama para cezası verildi

Fransa'da kısıtlayıcı önlemlerin kontrolünden sorumlu jandarmalar, kullandıkları drone yardımıyla tasmaya alışık olmadığı belli olan kediyi gezdiren bir adamı tespit etti. Kontrol sırasında Gros du Roi sakininin, evcil hayvanların gezdirilmesi de dahil, sokağa çıkmak için gereken izin belgesinin olmadığı anlaşıldı. Kedinin sahibi karantinayı ihlal ettiği için 135 euro para cezası ödemek zorunda kaldı.









Sputnik'te yer alan haberde, Fransız yetkililer hızlı yayılan yeni tip corona virüs (covid-19) enfeksiyonunun önlenmesi amacıyla kafe, restoran, sinema ve mağazaları kapatma kararı almıştı.

Ülkede 17 Mart’tan bu yana uygulanan karantina önlemleri kapsamında insanların hareket alanına sıkı kısıtlamalar getirilmişti. Uygulamayı ihlal edenler para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.





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