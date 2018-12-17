Görenlerin içini ısıtan görüntü! Kediye annelik yapıyor

Abdurrahman Paşa Caddesi üzerinde bulunan oto sanayi sitesinde bir süredir çevredeki esnaf tarafından beslenen sokak köpeği ile kedinin yakınlığı dikkat çekti.

3 AYDIR EMZİRİYOR

Köpek, yaklaşık 3 aydır yanına gelen kediyi emzirerek beslenmesini sağlıyor.

Sanayide çalışan lastik ustası Salih Aydın, kedi ve köpek arasındaki dostluğa ilk başta şaşırdıklarını belirterek, "Normalde kedi ve köpek anlaşamaz. Ancak her gün dükkanımızın önünde yatan sokak köpeği, yanına gelen yavru kediyi emzirince biz de duruma artık alıştık. Her gün onları besliyoruz" dedi.