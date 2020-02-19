Türkiye Kediye tekme atan kişiye para cezası

Kediye tekme atan kişiye para cezası

Türkiye

Kediye tekme atan kişiye para cezası

Kütahya’nın Simav ilçesinde, kaldırımda yürürken kediye tekme atan kişiye 947 TL para cezası uygulandı.

19 Şubat 2020, Çarşamba 21:19 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Kayacan Caddesi'ndeki kaldırımda kediye tekme attığı güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenen M.T.’ye 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14’üncü ve 28/k Maddeleri'ne göre 947 TL idari para cezası uygulandı. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, 16 Şubat 2020 tarihinde kediye tekme atarak şiddet uygulayan vatandaşın, davranışının kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti.

#olayıngeçmişi

Simav'da, 16 Şubat Pazar günü 4 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önündeki kaldırımda yürüyen kediye karşıdan gelen 3 kişiden 1'i tarafından tekme atıldı. Kedi kaçarken tekme atan kişiye yanındaki arkadaşlarından biri ve çevredekiler tepki gösterdi. O anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

KÜTAHYA (İHA)

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