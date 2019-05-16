Kediyi kurtarmak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Gömeç ilçesinde lise öğrencisi E.H. (16), öğle tatilinde arkadaşlarıyla birlikte Şehit Üsteğmen Saadetin Baycan Parkı'na gitti. Ağaçta yavru kediyi gören E.H., kurtarmak için ağaca tırmandı. Kedi bu arada ağaçtan inerek kaçtı. E.H. ise tırmandığı ağaçtan inemedi. E.H.’nin arkadaşları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiyeciler, ağaca merdiven uzatılarak mahsur kalan E.H.'yi kurtardı.

DHA