Kediyle uyumak sağlıklı mı?

Kedi sahiplerinin yaklaşık üçte ikisi kedilerini onlarla yatağa davet ediyor. Kediler sevimli, rahat ve yumuşaktır. Bununla birlikte, bakteri ve parazitlere maruz kalma da dahil olmak üzere, kedi(ler)inizle uykuya dalmanın bazı potansiyel riskleri vardır . Ayrıca, özellikle oyuncu bir kedi yavrusu sahibiyseniz, uyku kaliteniz de etkileyebilirler.

Kedilerin gece yaratıkları olduğunu unutmayın. Ortalama bir kedi 24 saatlik bir süre içinde 15 ila 16 saat uyurken, bu dinlenme süreleri bir kerede veya hatta geceleri gerçekleşmez. Siz uykuya dalmaya çalışırken, kediniz yatak odanızda daireler çizmenin veya evin etrafında bir top kovalamanın tam zamanı olduğuna karar verebilir.

Vücudunuzu her değiştirdiğinizde veya pozisyon değiştirdiğinizde ayaklarınızın üzerine atlamayı seven o özel yavru kedilerden birine bile sahip olabilirsiniz. Bu koşullardan herhangi biri evcil hayvanınızı tanımlıyorsa, alternatif bir uyku düzeni düşünebilirsiniz.

Sizi sürekli miyavlama veya hareketlerle uyandırıyorlar mı? Kedilerin bağımsız oldukları bilinse de, bazıları yüksek bakım ve otoriterdir. Yine, gece aktiviteleri boyunca uykuda kalabiliyorsanız, yatma saatiniz muhtemelen etkilenmeyecektir. Ancak, tüylü arkadaşınız yüzünden gece sık sık uyanıyorsanız, bazı yeni temel kurallar belirlemeniz gerekebilir.

KEDiYLE UYUMANIN YARARLARI

Sakinleştirir, huzur verir.

Evcil hayvanlar yalnızlığa, kaygıya ve depresyona karşı koruma sağlar. Dinlenirken kedicik arkadaşınızın yanınızda olması çok yardımcı olabilir, özellikle de kabus görme veya depresyona girme eğilimindeyseniz. İnsanlar genellikle köpeklerin insanın en iyi arkadaşı olduğunu söylerler ama kediler de kalbimizde özel bir yeri hak ediyor.

Stresi giderir

Hayvanlar stresi azaltmaya yardımcı olur. Sevme ve sarılma eylemi, aynı anda kortizol (bir stres hormonu) düzeylerini düşürürken oksitosin (mutluluk hormonu) düzeylerini artırır. Bu faydalar ayrıca daha düşük kan basıncına ve daha iyi başa çıkma yeteneklerine dönüşür.

Bağlığı arttırır

Yoğun bir programınız varsa ve evde çok fazla değilseniz, evcil hayvanlarınızla çok fazla kaliteli zaman geçiremeyebilirsiniz. Yatakta yatma seansları, kedi dostunuzla geçirdiğiniz en uzun zaman dilimi olabilir, bu nedenle bağ kurmak için bu zamandan yararlanmak isteyebilirsiniz.

Uykuya yardımcı olabilir

Kediniz makul bir saatte sakinleştiği sürece uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Birçok hayvan başınızın yanında veya ayaklarınızın dibinde kestirmeyi sever. Bacaklarınızın veya gövdenizin üzerine yatarlarsa, uykuya dalmak için gereken süreyi azalttığı ve sağlıklı uyku döngülerini desteklediği gösterilen ağırlıklı bir battaniye gibi hareket etmelerinin ek faydasını elde edersiniz.

KEDİYLE UYUMANIN ZARARLARI

Uyku kalitenizi düşürebilir

Muhtemelen bir veya iki gece (veya daha fazla) tüylü dostunuzla sabahın ikisinde oyun oynama zamanının geldiğine karar vermişsinizdir. Veya siz uyuklamaya çalışırken kediniz battaniyenizi çok fazla yoğurabilir. Evcil hayvanlarınızı ne kadar severseniz sevin ancak uyku kalitenizi bozuyorlarsa, sağlığınız da bozuyorlar demektir.

Enfeksiyonlar için önlem şart

Pireler, akarlar, yuvarlak kurtlar ve kancalı kurtlar, evcil hayvanınızla yatarak kendinizi maruz bırakabileceğiniz kötü parazitlerden sadece birkaçıdır. Bununla birlikte, kedinize özenle bakmanızı ve onu düzenli olarak veteriner muayenehanesine götürmenizi öneririz. Böylece bu parazitlerle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Dışkı temizliği sorunu

Kediniz sizinle yatakta uyuyorsa, dışkı parçacıklarıyla temas kaçınılmazdır. Yatağınızı, evcil hayvanınızın vücudunu ve kürkünü düzenli olarak temizlemek bakterilerle teması en aza indirebilir, ancak enfeksiyon riski her zaman vardır. Ayrıca, bir kedi tarafından çizilmekten veya ısırılmaktan kaynaklanan bir lenf nodu enfeksiyonu olan Cat Scratch Fever'a yakalanma olasılığı vardır. Kediniz olabildiğince nazik olsa bile, oyun veya yoğurma seansları sırasında bir çizik veya ısırık oluşabilir.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler bu tür enfeksiyonlar için risk altındadır. Genellikle ciddi olmamakla birlikte, ateş, yorgunluk, mide ağrısı ve kas ağrısı semptomları aylarca oyalanabilir.

Küçük çocuklarda boğulma tehlikesi

Kediler bebekler ve küçük çocuklar için boğulma riski oluşturur. Kedi arkadaşınızın çocuğunuzla yatakta yatabilmesini istiyorsanız, çocuklarınız en az dört veya beş yaşına gelene kadar bekleyin.

Sokağa çıkıyorsa, mikrop taşıyabilir

En temiz kediler bile patilerini çöp kutusu pisliği bulaştırabilir. Sokağa çıkan kediler için bundan kaçınmanın bir yolu yok. Evcil hayvanınız dışarıda herhangi bir zaman geçiriyorsa, tüm pislikleri dışarıdan da peşine takıyor demektir.

Alerjiniz varsa, kedinizle uyumamalısınız

Nüfusun neredeyse üçte biri bir dereceye kadar kedilere veya köpeklere alerjisi var. Alerjiniz varsa, yüzünüzü yastık olarak kullanmalarına gerek kalmadan yeterince mücadele etmişsinizdir. Kedinizden ayrılmayacağınızı varsayarsak, alerjileri en aza indirmek için önlemler almanız gerekir.

Kesin karar verene kadar yalnız uyuyun

Kediler alışkanlıkla gelişirler ve aynı zamanda oldukça inatçıdırlar. Evcil hayvanlarınızı zaten yatağınıza aldıysanız, kilitlemek gibi sert önlemler almadan onları dışarı çıkarmak oldukça zor olacaktır. Bu alışkanlığı sizi ömür boyu kapı önünde miyavlamalarla rahatsız edebilir.

Bu nedenle, kedinizin sizinle yatması gerekip gerekmediği konusunda kararsızsanız, tamamen emin olana kadar hayır tarafında kalın.



























