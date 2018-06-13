Kefal havyarı 600 liradan alıcı buluyor

Sinop'ta balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, havyarların genellikle haziran ve temmuz aylarında hazırlandığını söyledi.

Son yıllarda havyar fiyatında artış yaşandığını, bunun da kefalin azalmasından kaynaklandığını anlatan İbrahim Gündoğdu, geçen yıl kilogramı 500 lira olan havyarın bu sene 600 liradan satıldığını kaydetti.

'HAZIRLAMASI ÇOK ZAHMETLİ'

Havyar yapmanın zahmetli ve zaman isteyen bir iş olduğunu vurgulayan İbrahim Gündoğdu, "Havyar çok değerli olmasından ötürü pahalı. Aynı zamanda yapması çok zahmetli. Önce tuzluyoruz, daha sonra kurutarak satışa hazır hale getiriyoruz. Şu ana kadar 9 kilogram hazırladım. 2-3 kilogram civarında sattık. Vatandaşımız tabii ki almak istiyor ancak fiyat pahalı geliyor" dedi.



