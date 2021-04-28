Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un yer aldığı Kefaret dizisi ile ilgili final iddiaları dizinin sevenlerini üzmüştü. Kefaret dizisinin 23. bölümü ile final yapacağı konuşuluyordu. Çıkan bu haberlerle ilgili dizinin yapımcısından açıklama geldi: “Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan dizimizin final yaptığı haberleri asılsızdır.”