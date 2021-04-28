Magazin Kefaret dizisi ile ilgili iddialar hakkında yapımcıdan açıklama geldi

Kefaret dizisi ile ilgili iddialar hakkında yapımcıdan açıklama geldi

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Kefaret dizisi ile ilgili iddialar hakkında yapımcıdan açıklama geldi

Pazar akşamları FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kefaret dizisi ile ilgili final iddiaları dizinin sevenlerini üzmüştü. Dizinin 23. bölümü ile ilgili final yapacağı haberleri üzerine yapımcıdan açıklama geldi.

28 Nisan 2021, Çarşamba 23:13 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un yer aldığı Kefaret dizisi ile ilgili final iddiaları dizinin sevenlerini üzmüştü. Kefaret dizisinin 23. bölümü ile final yapacağı konuşuluyordu. Çıkan bu haberlerle ilgili dizinin yapımcısından açıklama geldi: “Bugün bazı basın ve yayın organlarında çıkan dizimizin final yaptığı haberleri asılsızdır.”

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