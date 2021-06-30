Magazin Kefaret dizisiyle ilgili büyük iddia!

Kefaret dizisiyle ilgili büyük iddia!

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Kefaret dizisiyle ilgili büyük iddia!

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur'un yer aldığı Kefaret dizisinin 27 Haziran tarihli yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden olmuştu. Sezona ara vermeden devam eden dizi ile ilgili final iddiası gündeme geldi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 22:24 Son Güncelleme:
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Pazar günleri izleyicilerle buluşan Kefaret dizisi 1 Temmuz'dan itibaren Perşembe akşamları ekrana gelecek. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan dizi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fox TV’de yayınlanan ve reytinglerde düşüş yaşayan Kefaret dizisiyle ilgili tartışmalar bir süredir devam ediyordu. Sosyal medyadaki paylaşımlarından da payını alamadı ve hakkında en az paylaşım yapılan dizilerden biri olan Kefaret'in birinci sezonuyla birlikte final yapacağı konuşuluyor. 

Kefaret 32. bölüm özeti

Sinan, Nilay’ın intiharından kendini sorumlu tutmakta, giderek kabuğuna çekilmektedir. Zeynep, Sinan’ın toparlanması için elinden geleni yapar ancak ipler hızla kopma noktasına gelir.

Fulya’nın gizli kahramanlıkları Emre ile aralarının iyice açılmasına yol açar. Münevver kalbini yuvada birlikte çalıştığı genç yakışıklı şefe kaptırır.

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