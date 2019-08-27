Kefilleri sevindiren ‘emsal karar’ geldi

Emsal nitelik taşıyan Yargıtay kararında, “Asıl borçlunun borcunu ödemediği müteselsil kefile ihbar edilmedikçe, borçlunun temerrüdü nedeniyle oluşan temerrüt faizinden kefil sorumlu tutulamaz. Kefil kendi temerrüdünün hukuki sonuçlarından sorumlu olacağından, kendi temerrüdü sonucu ortaya çıkan faizleri ve fer’ilerinden sınırsız olarak sorumlu tutulabilir” denildi.

Tebliğ etmek şart

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre; karar düzeltme için yapılan başvuru dosyasını inceleyen Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, kefilin tebliğ edilmeyen ihtardan sorumlu tutulamayacağını belirtti. Emsal nitelik taşıyan Yargıtay kararında, “Asıl borçlunun borcunu ödemediği müteselsil kefile ihbar edilmedikçe asıl borçlunun temerrüdü nedeniyle oluşan temerrüt faizinden müteselsil kefil sorumlu tutulamaz. Ancak kefil kendi temerrüdünün hukuki sonuçlarından sorumlu olacağından kendi temerrüdü sonucu ortaya çıkan temerrüt faizleri ve fer’ilerinden sınırsız olarak sorumlu tutulabilir” denildi.

Kefilleri sevindiren Yargıtay kararını değerlendiren Avukat Karabıyık, şunları söyledi:

“Türk Ticaret Kanunu madde 7’ye sonradan eklenen ek cümleye göre, kefilin gecikme faizinden sorumlu olabilmesi için ihtar edilmesi gerekir. İhtar edildikten sonra gecikme faizinden sorumlu olmaya başlar. İhtar tebliğ edilmediği için kefil gecikme, diğer adıyla temerrüt faizinden sorumlu tutulamaz. Banka icra takibiyle kefili de asıl borçlu olan kişi gibi temerrüt faizinden sorumlu göstermiş. Hem kefilden hem de şirket ve sahibinden borcun ödenmesini talep etmiş.”

Sorumlu olmaz

Karabıyık şöyle dedi:

“Kredi sözleşmelerinde borca kefil olan kişiyi gecikme faizinden, diğer adıyla temerrüt faizinden sorumlu tutabilmek için kefile ihtar çekip, bu ihtarı kefile tebliğ etmek gerekir. Aksi takdirde kefil sadece asıl borç veya icra takibine asıl borç konulduysa, icra takibine konulduğu tarihe kadar ki gecikmiş borçtan sorumlu olur. Temerrüt faizi kendisine tebliğ edilmediği için ondan sorumlu olmaz.”