Kefirin bozuk olduğu nasıl anlaşılır? Ekşiyen kefir içilir mi? Kefir çabuk bozulur mu? Kefir kaç gün dayanır? İşte, kefirin bozuk olduğunu gösteren 5 önemli işaret...

KEFİRİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Kefirin üst kısmında, turuncu veya pembe renkli küf oluşabilir. Bu durum kefirin bozulduğunu gösteren en net işarettir.

Kefir, normalde beyazımsı ve sade bir renge sahiptir. Ancak bozulmaya başladığında kefirin rengi kirli beyaza dönüşebilir.

Kefirin kendi kokusu biraz ekşidir. Ancak bozuk kefir daha ağır ve keskin ekşi bir kokuya sahiptir. Eğer kefirden ağır ve ekşi bir koku geliyorsa, kullanmadan atmanız gerekir.

Kefir, yoğurda benzer bir kıvama sahiptir. Eğer kefirin kıvamı tıknaz bir kıvama dönüştüyse, yani bardağa kolayca dökülmüyorsa, bozulmuş olma ihtimali yüksektir.

Kefirin üst kısmında su, altında ise katı parçalar varsa, bu bozulduğunu gösterir. Sıvı ve katı kıvamları birbirinden ayrıldıysa, kefiri tüketmeyiniz.

KEFİR NE KADAR DAYANIR?

Şişelenmiş ve hazır olarak alınmış kefir, oda sıcaklığında 2 saat, buzdolabında 2-3 hafta, buzlukta ise yaklaşık 2-3 ay dayanır. Ayrıca şişenin üzerindeki tarihe bakarak tavsiye edilen tüketim tarihini görebilirsiniz.

Ev yapımı kefir ise, oda sıcaklığında 2 saat, buzdolabında 2 hafta ve buzlukta 2 ay dayanabilir.

Kefiri dondurarak saklamak istiyorsanız, buz kalıbının içerisine döküp buzluğa atabilirsiniz. Böylece ihtiyaç duyduğunuz kadarını kullanabilir, kalanını gönül rahatlığıyla muhafaza edebilirsiniz. Dondurulmuş kefiri çözmek için, kalıptan çıkartıp buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır.

EKŞİMİŞ KEFİR İÇİLİR Mİ?

Daha öncede söylediğimiz gibi, kefir hafif ekşi bir tada sahiptir. Ancak bozuldukça daha fazla ekşimeye ve içeriğindeki yararlı bakterileri kaybetmeye başlar. Eğer kefir hem çok ekşi, hem de ağır bir kokuya sahipse, tüketmemeniz daha sağlıklı olacaktır.

KEFİRİ KİMLER KULLANAMAZ?

Kefirin sağlık için bilinen bir zararı yoktur. Ancak laktoz intoleransı olan kişilerin, kefir tüketmesi önerilmemektedir. Bununla birlikte tüketim miktarında hiçbir zaman aşırıya kaçılmamalıdır. Ayrıca kefir, aşırı tokluk halinde de içilmemelidir.



