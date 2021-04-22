Kefirin çocuk sağlığına mucizevi etkileri

Besleyici özelliğinin yanında içeriğinde bulunan yüksek orandaki immüboglobulinlerle, bağırsak sistemini ve çeperini korumaktadır, bu durum da bağırsaktaki yararlı mikroorganizmaların gelişmesini teşvik eder. Vücudumuzdaki yararlı mikroorganizmalar da vücuda dışarıdan giren patojen (hastalık yapıcı) mikroorganizmalar da başta olmak üzere diğer pek çok yabancı madde ile savaşmaktadır. 6 ay boyunca bebeğin tıbben gerekli olmadıkça anne sütünden başka su da dâhil olmak üzere ek gıda verilmemesi, emzirme döneminin 6. ayından sonra ise ek gıda takviyeleri ile birlikte 2 yaşının sonuna kadar emzirilmesi önerilmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı yetersiz anne sütü alan çocuklarda, içeriği bakımından anne sütüne en yakın besin olan kefiri, 3 yaşından sonra günde bir küçük çay bardağı olacak şekilde çocuğunuza tükettirebilirsiniz.

Anavatanı Kafkaslar olan ve tedavi amaçlı da kullanılan kefir, immün (bağışıklık) sistemini güçlendirici ve bağırsak sistemini koruyucu etkilerinden dolayı, çocuğu olası hastalıklara karşı (mide-barsak ve kalpdamar hastalıkları, kanser, allerjik ve otoimmün hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları vb.) mucizevi bir zırh gibi koruyan probiyotik ürünlerdendir. Tüm bu sağlığa faydalarından dolayı evlerinizde, süt ve kefir tohumlarının fermentasyonu (mayalanma) ile kolayca elde edilebilen kefiri, çocuğunuzun gelişimi için tüketimine özen gösteriniz. Kefiri çocuklarınıza sevdirmek için içerisine kayısı, incir, erik gibi kuru meyveler de ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda kefir içeriğindeki laktoz oranı düşük olduğundan dolayı laktoz intoleransı olan çocuklarda da güvenle tüketilebilmektedir. Özellikle pandemi döneminde kefirin yanında probiyotik ve prebiyotik yoğurtlar ile ev yapımı fermente ürünler de tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendiren faktörler arasında olduğu unutulmamalıdır.