Kehribar taşı içinde doğum yapan salyangoz fosili

Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Frankfurt Doğa Tarihi Müzesi’nden Dr. Adrienne Jochum, “Yeni kehribar bulgumuz bu nedenle de gerçekten dikkate değer.” diye açıklıyor.

“Myanmar’dan bir Kretase dönemi kehribar parçasında, son derece iyi korunmuş bir dişi kara salyangozunun, yavrularının doğumundan kısa bir süre sonra, yine kehribar içinde korunan cesedini ve kabuğunu keşfettik.”

Kehribar içinde 99 milyon yıllık canlı doğum. Dişi salyangoz ve beş yavrusu. C: Tinging Yu

Arkofili'de yayınlanan bilgilye göre, Çin ve Almanya’dan meslektaşlarıyla birlikte Jochum, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve mikro bilgisayarlı tomografi görüntülerini kullanarak kehribarı inceledi ve yaklaşık 11 milimetre yüksekliğindeki salyangoz kabuğunu ve annenin “marshmellow benzeri” vücudunu ve yanısıra yeni doğmuş beş yavruyu ortaya çıkarmayı başardı.

Jochum, “Görünüşe göre salyangozlar doğumdan hemen sonra ağaç reçinesine kaplanmış ve milyonlarca yıl boyunca bu pozisyonda korunmuş. Anne salyangoz, yaklaşan kötü sonu fark etmiş olmalı ve dokunaçlarını ‘kırmızı alarm’ pozisyonunda geçirmiş.” diye ekliyor.

Kara salyangozlarında canlı doğum bilinmesine rağmen, istisna olarak kabul edilirler. Araştırmacılar, Cretatortulosa gignens olarak tanımlanan yeni türün, yavrularını Kretase dönemin tropik ormanlarında mümkün olduğunca uzun süre yırtıcılardan korumak için canlı olarak doğurduğunu varsayıyorlar.

Milyonlarca yıl öncesi hakkında bilgiler sağlıyor

“Tıpkı Cyclophoroidea cinsinden modern akrabaları gibi, yeni keşfimiz de muhtemelen hayatını göze çarpmadan ölü ve çürüyen yapraklar üzerinde geçirdi. Bu türün yavrularının – yumurtlayan salyangozlara kıyasla – hayatta kalma şanslarını artırmak için sayıca daha küçük ve daha az olduğunu varsayıyoruz.”

Araştırmaya göre, Myanmar’ın kuzeyindeki bir kehribar madeninden elde edilen fosil, 99 milyon yıl önce yaşamış salyangozların ekolojisi ve davranışları hakkında eşi görülmemiş bilgiler sunuyor.

Jochum, “Keşfe dayanarak, sadece hayvanların morfolojisi ve paleoekolojisi hakkında açıklamalar yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Kretase döneminde canlı salyangozların da var olduğunu biliyoruz.” diyor.



