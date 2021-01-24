Karayip Korsanları, Aşk ve Gurur gibi filmlerde başrolleri oynayan Keira Knightley, bu yıl artık filmlerde çıplaklık içeren sahnelerde oynamayacağını açıklamıştı. Knightley ayrıca erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde de bulunmayacağını söyledi.

Katıldığı podcast yayınında kararını açıklayan Knightley, erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde yalnızca erkek bakışının yer aldığını söyledi.

Knightley, filmlerde sadece erkek bakış açısıyla yer alan seks sahnelerini "korkunç sahneler" olarak anlattı.



