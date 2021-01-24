Keira Knightley: Artık erkeklerin yönettiği seks sahnelerini oynamayacağım
Ünlü oyuncu Keira Knightley, artık erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde yer almayacağını açıkladı.
24 Ocak 2021, Pazar 14:41 Son Güncelleme:
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Karayip Korsanları, Aşk ve Gurur gibi filmlerde başrolleri oynayan Keira Knightley, bu yıl artık filmlerde çıplaklık içeren sahnelerde oynamayacağını açıklamıştı. Knightley ayrıca erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde de bulunmayacağını söyledi.
Katıldığı podcast yayınında kararını açıklayan Knightley, erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde yalnızca erkek bakışının yer aldığını söyledi.
Knightley, filmlerde sadece erkek bakış açısıyla yer alan seks sahnelerini "korkunç sahneler" olarak anlattı.
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