Magazin Keira Knightley: Artık erkeklerin yönettiği seks sahnelerini oynamayacağım

Keira Knightley: Artık erkeklerin yönettiği seks sahnelerini oynamayacağım

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Keira Knightley: Artık erkeklerin yönettiği seks sahnelerini oynamayacağım

Ünlü oyuncu Keira Knightley, artık erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde yer almayacağını açıkladı.

24 Ocak 2021, Pazar 14:41 Son Güncelleme:
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Karayip Korsanları, Aşk ve Gurur gibi filmlerde başrolleri oynayan Keira Knightley, bu yıl artık filmlerde çıplaklık içeren sahnelerde oynamayacağını açıklamıştı. Knightley ayrıca erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde de bulunmayacağını söyledi.

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Katıldığı podcast yayınında kararını açıklayan Knightley, erkeklerin yönettiği seks sahnelerinde yalnızca erkek bakışının yer aldığını söyledi.

Knightley, filmlerde sadece erkek bakış açısıyla yer alan seks sahnelerini "korkunç sahneler" olarak anlattı.

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