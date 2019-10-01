Keisuke Honda kariyerine devam etmek için paradan vazgeçmeye hazır
Japon futbolunun yetiştirdiği önemli yıldızlardan biri olan Keiseu Honda, kendisine Twitter'dan kulüp arıyor. 33 yaşındaki Honda, iyi bir takımda oynayabilmek için düşük maaşla oynamaya da hazır durumda.
Aradığını bulamadı
Keisuke Honda son iki yıldır gittiği kulüplerde aradığını bulamadı. 2017'de Meksika'nın Pachuca takımına, 2018 yılında da Avustralya'nın Melbourne City takımına transfer olmuştu.
Pachuca'da 36 maçta 13 gol 8 asist, Melbourne'de ise 24 maçta 8 gol 7 asist istatistiklerine ulaştı. İstatistik anlamında gayet iyi işler başarsa da bu ligler Honda'yı tatmin etmedi.
Eski günlerine dönmek istiyor
Keisuke Honda, Melbourne'le sözleşmesi bittikten sonra herhangi bir takımla anlaşmadı ve şu anda bonservisi elinde. Üst düzey liglerde forma giymeye devam etmek isteyen oyuncu Twitter üzerinden eski takımı Milan'a ve Manchester United'a çağrıda bulundu.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Give me an offer. I don't need money but I need to play with great team and great team mate! <a href="https://twitter.com/ManUtd?ref_src=twsrc%5Etfw">@ManUtd</a> <a href="https://twitter.com/ManUtd_JP?ref_src=twsrc%5Etfw">@ManUtd_JP</a></p>— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) <a href="https://twitter.com/kskgroup2017/status/1177612230478548994?ref_src=twsrc%5Etfw">September 27, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Manchester United'a "Bana bir sözleşme önerin. Paraya ihtiyacım yok fakat iyi bir takımda, iyi takım arkadaşlarıyla oynamaya ihtiyacım var" mesajını gönderen Honda, eski takımı Milan'ı etiketleyerek ise"Size yardım etmeyi her zaman isterim. Bana ihtiyacınız olduğunda beni arayın" yazdı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I have always wanted to help you. Call me when you need me! <a href="https://twitter.com/acmilan?ref_src=twsrc%5Etfw">@acmilan</a></p>— KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) <a href="https://twitter.com/kskgroup2017/status/1178591595513270272?ref_src=twsrc%5Etfw">September 30, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>