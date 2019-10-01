Aradığını bulamadı

Keisuke Honda son iki yıldır gittiği kulüplerde aradığını bulamadı. 2017'de Meksika'nın Pachuca takımına, 2018 yılında da Avustralya'nın Melbourne City takımına transfer olmuştu.

Pachuca'da 36 maçta 13 gol 8 asist, Melbourne'de ise 24 maçta 8 gol 7 asist istatistiklerine ulaştı. İstatistik anlamında gayet iyi işler başarsa da bu ligler Honda'yı tatmin etmedi.

Eski günlerine dönmek istiyor

Keisuke Honda, Melbourne'le sözleşmesi bittikten sonra herhangi bir takımla anlaşmadı ve şu anda bonservisi elinde. Üst düzey liglerde forma giymeye devam etmek isteyen oyuncu Twitter üzerinden eski takımı Milan'a ve Manchester United'a çağrıda bulundu.





Manchester United'a "Bana bir sözleşme önerin. Paraya ihtiyacım yok fakat iyi bir takımda, iyi takım arkadaşlarıyla oynamaya ihtiyacım var" mesajını gönderen Honda, eski takımı Milan'ı etiketleyerek ise"Size yardım etmeyi her zaman isterim. Bana ihtiyacınız olduğunda beni arayın" yazdı.







