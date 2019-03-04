Keith Flint kimdir?

Elektronik müzik grubu Prodigy'nin solisti Keith Flint hayata gözlerini yumdu. 49 yaşındaki Flint'in neden hayatını kaybettiği henüz bilinmezken biyorafisi bu acı vesileyle aratılmaya başlandı.

KEITH FLINT KİMDİR?

ilginç saç stiliyle de dikkat çeken keith Flint, 27 mayıs 1969 tarihinde ingiltere'de dünyaya geldi. Keith aynı zamanda dansçı ve motosiklet tutkunuydu. 1998 yazında profesyonel yarışçılarla mücadele etti.

Gruba dansçı olarak katılan Flint, 1996 yılında "Fire Starter" adlı şarkının vokalistliğini yaptı ve çok beğeni topladı. Bunun üzerine The Prodigy'nin sıradaki teklisi olan Breathe'in geri vokalliğini yaptı. Gelen beğeniler üzerine, "Serial Thrilla" ve "Fuel My Fire" teklilerinde de vokalistlik yaptı ve bu tekliler bir albümde toplandı. Albüm o kadar beğenildi ki gelmiş geçmiş en iyi dans müziği albümü olma yolunda hızla ilerledi. Bu gelişmeler Flint'i bir medya odağı haline getirdi.