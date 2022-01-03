Yapması da yemesi kadar eğlenceli olan kek kalıbında renkli salata tarifi, sofralara lezzet kattığı kadar şıklık da katıyor. Peki, kek kalıbında renkli salata nasıl yapılır? Şık sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz kek kalıbında renkli salata tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

KEK KALIBINDA RENKLİ SALATA TARİFİ

Kek kalıbında renkli salata malzemeler

2 su bardağı rendelenmiş mor lahana

3 tane rendelenmiş havuç

7 tane haşlanmış patates

Yarım bağ maydanoz

Bir kaç tane taze soğan

1 limon suyu

3 çay kaşığı tuz (kendinize göre ekleyin)

Zeytinyağı

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

KEK KALIBINDA RENKLİ SALATA YAPILIŞI

Haşlanmış patatesleri ezin .

Bir çay kaşığı tuz ,yarım limon suyu ve iki yemek kaşığı zeytinyağı döküp karıştırın.

Üzerine ince doğranmış taze soğan ,maydanoz ekleyip karıştırın.

Havuçları iki kaşık zeytinyağı ,bir çay kaşığı tuz ile tavada bir kaç dakika kavurun.

Mor lahanayı yarım limon suyu, bir çay kaşığı tuz, iki kaşık zeytinyağı ile güzelce elinizle yoğurun.

Kek kalıbını streç folyoyla kaplayın.

Birinci kata mor lahana salatasını döküp kaşık ile güzelce yayıp bastırın.

Üzerine havuç salatasını döküp yayıp bastırın.

Sonra patates salatasını döküp eşit yayıp bastırın.

Üzerini folyoyla kapatıp buz dolabına kaldırın.

Bir saat soğuyunca servis ederken üzerine sarımsaklı yoğurt döküp servis edebilirsiniz .



