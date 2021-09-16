Modanın en büyük gecesi MET Gala'nın yankıları devam ediyor. Bilet fiyatlarının 30-35 bin dolar olduğu Metropolitan Sanat Müzesi'ndeki geceye katılan isimlerden biri de ABD'li oyuncu, şarkıcı ve sunucu Keke Palmer'di. Palmer sosyal medya hesabında, Met Gala'da verilen yemekten bir görüntü paylaştı.

Instagram'da 10.5 milyon takipçisi olan Palmer'in görüntüsünü paylaştığı tabakta risotta, birkaç domates, salatalık, mantar ve mısır yer alıyordu.

'BEN SADECE OYNUYORUM'

Yemeği beğenmediğini ifade eden oyuncu, mesajında ise "Bu yüzden size tüm yemeği göstermiyorlar, ben sadece oynuyorum" diye yazdı.

Ovuncu, mesajında ise "Bu yüzden size tüm yemeği göstermiyorlar, ben sadece oynuyorum" diye yazdı.