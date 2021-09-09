Kekemelik için dualar nelerdir? merak ediyorsanız, işte detaylar... Anne ve babalar çocuklarının konuşmayı kolay bir şekilde sökebilmeleri için bir takım alıştırmalar yapmaktadırlar. Ancak bazen çocuklar konuşmayı geç sökebilir. Bunun yanında konuşma bozuklukları da görülebilmektedir. Konuşma bozuklukları ya da geç konuşmanın doktor kontrolünde tedavi ettirilmesi son derece önemlidir. Bununla birlikte bu gibi sorunlar yaşayan çocukların dillerinin çözülmesi için bazı duaların okunması gerekmektedir.

KONUŞAMAYAN KEKEME ÇOCUKLAR İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR NELER?

Hz. Musa (a.s), Firavuna tebliğ için onun sarayına gittiği zaman dilinde kekemelik vardır. Bu nedenle Hz. Musa (a.s) konuşma sıkıntısı nedeni ile Allah'tan (c.c) kardeş talebinde bulunmuştur. Hz. Musa'nın bu duası Taha suresinde yer almaktadır. Bu ayet 20 defa okunup ardından Fatiha suresi 7 defa okunarak bu dualar suya üflenip su çocuğa içirildiğinde konuşması ile ilgili sıkıntılar düzelecektir. Bu duaların 27 gün boyunca okunması gerekmektedir.

KEKEMELİKTE OKUNACAK DUALAR

Kekemelik sorunu yaşayan ya da hiç konuşamayan çocuklar için Esmaül Hüsna zikirleri de tavsiye edilmektedir. Ta Evvelü Ya Ahir isimleri 801 defa okunup suya üflenip bu su tüketilirse Allah'ın izni ile kekemelikten eser kalmayacaktır.

DİL TUTUKLUKLARINDA HANGİ DUALAR OKUNABİLİR?

Dil tutukluğu yaşayan kişiler için okunabilecek pek çok dua bulunmaktadır. Bu duaların inanarak ve temiz bir kalp ile okunması son derece önemlidir. İkra (Alak) Suresi de kekemelik de okunabilecek dualardan biridir.

Taha Suresinin 27. ayeti kekemelik için okunması gereken dualardan bir tanesidir. Bu sure 7 gün boyunca 21 kere okunmalıdır. Öncelikle Besmele çekilip duaya başlanır. Bu dua okunduktan sonra kekemelik yaşayan kişinin ağız kısmına doğru üflenmelidir.

Kekemelik ya da geç konuşma gibi sorunların altında bir travma olabilmektedir. Bu nedenle böyle durumlarda çocukların doktora götürülmesi ve doktor kontrolünde tedavi edilmesi son derece önemlidir. Tedavinin yanında dualar edilerek de iyileşme sürecine yardımcı olmak mümkündür.