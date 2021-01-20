Kekik uçucu yağının antibakteriyel etkisi, onu yağlı veya akne eğilimli cildin kusurlarına karşı mücadelede müttefik yapar. Kekik, yüksekliği 30 cm'ye kadar ulaşan çok yıllık bir çalıdır. Kenarlarında kıvrılan küçük mızrak şeklinde yaprakları olan timol kekiğinin odunsu bir gövdesi ve yükselen dalları veya dalları vardır. Çiçeklenme yoğun, beyazımsı veya pembe renklidir.

Kekik Thymol esansiyel yağı, çok güçlü bir anti-enfektif yağdır.

KBB küresinin ve genitoüriner, solunum ve sindirim sistemlerinin tüm zor ve tekrarlayan enfeksiyonlarında olduğu gibi kullanılır.

Tonlama özelliğine sahip uçucu yağlar arasında grip benzeri belirtiler ile fiziksel ve zihinsel yorgunlukla mücadele ettiği bilinmektedir.

Kutanöz parazitoza karşı da etkilidir.

Kekik uçucu yağı harika bir antiseptiktir. Mikroplara karşı savaşır. Aynı zamanda anti-fungal, bakterisidal, anti-viral bir uçucu yağdır. Bağışıklık sistemini harekete geçirir ve kan dolaşımını destekler. Ama hepsi bu değil! Sindirime yardımcı olarak iştahı artırır ve gazın atılmasını teşvik eder.

Kekik yağının zararları nelerdir?

Oral Kekik Timol uçucu yağ alımı sadece reçete içindir. Astımı olan kişiler, bu esansiyel yağı kullanmadan önce tıbbi yardım almalıdır. Kalp problemleri durumunda bu uçucu yağı kullanmaktan kaçının. Uçucu yağı kullanmadan önce test etmek en iyisidir.

Bu uçucu yağ, virüsleri etkisiz hale getirir ve bağışıklığı uyarır, yani vücudun patojenlere karşı savunmasını artırır. Kekik vulgaris uçucu yağı, antispazmodik, vazodilatör (harici uygulamada), anti-enfektif, antimikrobiyal, antiviral, fungisit, parazitisit, antiseptik, kuvvetlendirici, analjezik ve iştahı düzenleyici özelliklere sahiptir. Aynı zamanda balgam söktürücü, büzücü, öksürük önleyici, haşarat giderici, tonik (ve psişik nörotonik), bağışıklık uyarıcı ve yeniden dengelemedir.

Daha genel olarak, kekik uçucu yağı soğuk çırpıda ve solunum yolu enfeksiyonlarında (bronşit, otitis, rinit, grip, sinüzit, soğuk...) faydalıdır. Ama aynı zamanda zayıf akciğer veya mide, astım, tüberküloz, idrar yolu enfeksiyonu, kandidiyazis, sinir yorgunluğu, obezite, depresyon ve depresyon, bağırsak kurtları ve anemi sırasında doktor tavsiyesi ile kullanmak gerekir.

Öksürüğü yatıştırmak ve hava yollarını boşaltmak için, bir kase sıcak suya üç damla kekik vulgaris uçucu yağı koyun ve soluyun. Depresyonu ve karanlık düşünceleri yatıştırmak için, tıpa üzerinde kekik uçucu yağınızda yavaş ve derin bir nefes alın. Kekik vulgaris uçucu yağının hamileliğin tüm döneminde ve emzirme döneminde kullanılması önerilmez.

Kekik uçucu yağı cilt tahrişine veya alerjiye neden olabilir, bu nedenle dirseğinizin kıvrımına küçük dozlarda uygulayarak bu yağa toleransınızı kontrol etmeniz gerekir. Uçucu yağlar herkes için uygun değildir. Kronik hastalıkları olan kişiler ve yaşlılar, uçucu yağları kullanmadan önce tıbbi yardım almalıdır.

Kekik uçucu yağını hem içeride hem dışarıda kullanabilirsiniz. Dahili olarak pişmiş yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca inhalasyon şeklinde veya bir uçucu yağ difüzörü aracılığıyla faydalarından yararlanabilirsiniz. Harici kullanımda, banyonuza birkaç damla veya masaj ve kese uygulamasında kullanabilirsiniz. Doğrudan cilde uygulamak istiyorsanız, seyreltmeyi düşünün. Aksi takdirde çok konsantre olacaktır.

Kendinizi yorgun, ateşli hissettiğiniz anda, bu soğuk algınlığı başlangıcına karşı savaşmak için kekik esansiyel yağını düşünün. Özellikle dahili kullanımda dikkatli kullanılmalıdır. Gerçekten de karaciğer için toksik olabilir. Harici kullanımda cildi ve mukozayı tahriş edebilir.





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