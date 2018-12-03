Kekin içinden 77 gram eroin çıktı Denizli’de polisin şüphelenerek durdurduğu otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, koltuğun altına kekin içine saklanmış 77 gram eroin ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı