Keklik Vadisi doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan sarı çam ormanlarıyla kaplı 2150 rakımlı Sarıkamış, havaların ısınmasıyla açan çiçeklerle seyrine doyum olmayan güzellikler sunuyor. İlçede özellikle Keklik Vadisi'nin üst kısmında açan sarı çiçek tarlası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle uygulanan kısıtlamaların olmadığı saatleri fırsata çevirip doğayla baş başa kalmak isteyen vatandaşları ağırlıyor. Doğa tutkunları, çiçeklerle bezenen, civarda üreyen angıtların küçük su göletlerinde yavrularını yüzdürdüğü vadide gezinti yapıp fotoğraf çekerek stres atarken doğa fotoğrafçıları da vadideki eşsiz güzellikleri fotoğraflamaya çalışıyor.

Doğasever Bilal Çetin, AA muhabirine, Sarıkamış'ın her mevsim ayrı güzellikler sergilediğini söyledi. Sarıçam ormanlarını arasında açan çiçeklerin her tarafı süslediğini ifade eden Çetin, "Uzun bir süre salgından dolayı dışarı çıkmamıştık. Ailemle geldik, çiçekler açmış, tabiatımız çok güzel. Sarıkamış’ın her tarafı çiçekler, akan sularla çok güzel, biz de bunu değerlendirmeye çalıştık." diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş ise bahar yağmurlarının ardından doğanın daha da canlandığını dile getirerek, "Şu an Keklik Vadisi'nin her tarafı sarı çiçeklerle bezenmiş durumda, biz de bu güzellikleri fotoğraf çekerek kayıt altına almaya çalışıyoruz." dedi.

AA