Türkiye Keldani Diril çifti soruşturmasında tutuklama

Keldani Diril çifti soruşturmasında tutuklama

Türkiye

Keldani Diril çifti soruşturmasında tutuklama

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, geçen yıl ortadan kaybolan annesi Şimuni Diril'in (65) 70 gün sonra cesedinin bulunduğu, babası Hürmüz Diril'e (72) ise aradan geçen 530 güne rağmen ulaşılamadığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden Apro Diril, tutuklandı.

23 Haziran 2021, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
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İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni (65) ile babası Hürmüz Diril, 11 Ocak 2020'de ziyarete giden yakınları tarafından evlerinde bulunamadı. Yakınları, tüm çabalara rağmen Diril çiftine ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Diril çiftinin bulunması için Jandarma Özel Harekat timleri tarafından iz takip köpekleri ve insansız hava araçlarıyla arama çalışması başlatıldı. 20 Mart’ta köyün 1,5 kilometre kuzeybatısında vatandaşlar tarafından Şimuni Diril'in cansız bedeni bulundu. Şimuni Diril'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilirken, eşi Hürmüz Diril'in izine ise 530 gündür ulaşılamadı.

Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan aynı köyde yaşayan Apro Diril, 2 kişiyle birlikte pazar günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından şüpheliler, Beytüşşebap Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Apro Diril tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)

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