Kelebek çiçeğinin bir diğer adı süs yoncası ve uyku çiçeği olarak bilinir. Tek veya çok yıllık yaşayan bitkilerdir. Peki, kelebek çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kelebek çiçeği hikayesi nedir? Kelebek çiçeği bakımı hakkında bilinenler...

KELEBEK ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Bakıldığında küçük görünen bu kelebek çiçeği, soğanlı bir bitkidir. Soğanlar dallarda ne kadar çok artarsa, o kadar çok çiçek açmaktadır. Beyaz, pembe ve mor gibi farklı renklerde görebilmeniz mümkündür. Yılda iki kere açan bir bitki olmasından dolayı, çiçeğin gelişimi durmaktadır. Kelebek çiçeği gündüz vakitlerinde yapraklarını açmakta ve akşam saatlerinde yapraklarını kapatmaktadır. Süs yoncasının bir diğer adı uyku çiçeğidir. Kelebek çiçeği adının buradan gelmiş olduğu bilinmektedir.

Kendi içerisinde farklı türler de bulunsa da birbirlerine benzemektedir. Pembe ve eflatun renklerde damarlı yapraklara sahip kelebek çiçeğinin, yaprakları küçük olmasına rağmen, çok dikkat çekmektedir. Kelebek çiçeği bakımında, kış aylarında 13 derece sıcaklıklarda ev ortamında yetişebilmektedir. Eğer çok soğuğa dayanamazsa, çiçeğin üst kısmı zarar görmeye başlar. Kelebek çiçeği zarar görmüş olsa da endişelenmeye gerek yoktur. Çünkü yaklaşan ilkbahar aylarında dökülen tohumlar tekrardan büyümeye başlayacaktır. Normalde dış alanda kullanılan bir çiçektir. Fakat ev veya ofis gibi ortamlarda da yetişebilmektedir. Eğer ev ortamında yetiştirecekseniz, saksının küçük olmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, kelebek çiçeği, 15 günde iki kere çiçeklenme dönemi geçirmektedir. Bu çiçeklenme döneminde, çiçekleri koparmamaya dikkat etmek gerekmektedir.

Fazla su ihtiyacı olmayan bir çiçek olması bakımını kolaylaştırmaktadır. Sadece güneşten kurumasını engellemek için, çok sıcak bölgelerde yetiştirmemeye dikkat etmelisiniz. Ev veya iş yerlerinde saksıda yetişebilen bir bitkidir. Saksısı ve toprağı temiz olmalıdır. Evin çok güneş almayan bölgesinde, sadece köklerini sulayarak, yetiştirebilirsiniz.

KELEBEK ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kelebek çiçeği yani süs yoncası türü, tüketilebilen bitkiler arasında yer almaktadır. Genellikle şifalı çaylar yapılarak tüketilmektedir. Taze uyku çiçeği yaprakları ile mide rahatsızlıklarına iyi gelecek çaylar yapılabilmektedir. Mide yanması, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve hazımsızlık gibi sorunlarda, uyku çiçeği çayı yapılarak rahatlayabilirsiniz. Süs yoncası çayının yapılışında; 1 çay kaşığı kadar ince doğranmış süs yoncası ve 2 su bardağı su gereklidir. Suda kaynatılan yoncalar, biraz dinlendirildikten sonra süzülerek, sıcak şekilde tüketilmelidir. Eğer çıbanınız varsa, süs yoncasını iyice yıkadıktan sonra, mikserden geçirdikten sonra, çıban olan bölgeye sürerek faydasını görebilirsiniz. Bitkilerin fazlası kimi zaman zararlı olabilmekte ve kötü sonuçlara neden olabilmektedir. Bu yüzden, bitkileri bu şekilde kullanmadan önce, mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Uyku çiçeği içerisinde bol miktarda mineral ve protein bulunmaktadır. Kansızlığa iyi geldiği gibi, özellikle yemek yemeyen çocuklara uyku çiçeği çayı verilerek, hem iştahlarının artması hem de protein açısından faydalı bir bitkidir.

KELEBEK ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



