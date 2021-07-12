Kelebek etkisi

Yeniaylar güçlü bir eylemsellik güdüsü taşırlar. Yengeç burcundayken bu güdü, aile, çocuklar, yuva, sahip olunan manevi değerler ile ilintili olarak büyüyecek ve içinde bulunacağımız sürecin temel yapısını bu konular şekillendirecek. Özlem duyduğumuz ev, aile, yuva ya da kendimizi güvende hissedeceğimiz ortamlar oluşturmak, şartlar yaratmak için güçlü istekler duyabiliriz. Güvenli alan içinde olma ihtiyacımızın öne çıkışı ile ihtiyaç duyduğumuz, amaçladığımız, arzu ettiğimiz ortamları sağlama ya da sağlama alma refleksi içinde harekete edecek ve Yengeç burcunun en temel prensibi olan savunma modeli ile kendimizi tepkisel olarak korumaya alma güdüsü içinde olabileceğiz.

Yengeç burcunda gerçekleşen yeniay sonrası Güneş, hafta boyunca Plüton ile karşıtlık yaparak ilerleyecek. 17 Temmuz Cumartesi günü kesin derecesine varacak olsa da Plüton’un yeniay enerjisinin üzerinde güçlü etkisi tüm hafta için bir nevi baskın bir karakter rolüne bürünecek ve böylece hayatlarımıza önemli kavşaklar ve baskın koşullar getirecek. Belki bazılarımız için iş, meslek, kariyer alanında önemli yol ayrımları ile önemli başlangıçlar getirirken, bazılarımız için ev, yuva, aile, eş ya da çocuklara dair konularda yeni girişimlere yönelten hatta bir nevi mecbur bırakan durumları hayatlarımıza taşıyacak.

Ciddi düşünmemiz gereken ve içinde bulunduğumuz koşullara ciddi yaklaşmamız gereken bir süreç başlangıcında olduğumuz gerçek. Önemli sorumluluklarımızı hatırlatan olaylar bizi bekliyor olabilir. Bugünü şekillendirirken geleceğimizi şekillendirdiğimizi aklımızda tutmakta fayda var. Şimdilerde her yeni attığımız adımın bir bedeli olabilir! Bedel üzerimize düşeni yerine getirmenin ta kendisi olacakken; kararlarımızın getirdiği sorumluluğu üzerimize almak korkusu duyduğumuzda, kazancımızı hatırlamak güç verebilir. Bu hafta içinde önemli derecede irademizin sınanmakta olduğu birkaç gün içinde olabileceğimizi aklımızda tutmak faydalı olacaktır. Muhtemelen gelecek adına hayatımıza katmamız gereken oluşumlar var ve biz kaybetme ya da başarısız olma korkusu içinde fazlasıyla depresif ya da fazlasıyla evhamlı hissedebiliriz. Oğlak burcunun şart koştuğu koşullara yetişmekte zorlanıp ve gücü bir başkasının ya da bir diğer durumun eline geçmesinden endişe duyabiliriz. Yansıtma prensibinin devrede olduğunu aklımızdan çıkarmamak en önemli anahtar halini alabilir. Yaşadığımız olayların arkasında bize ait endişelerin, bize ait beklentilerin ya da bize ait kaygıların, hırsların izlerinin var olduğunu görmek aslında gerçekleri görmek ve dönüşümümüze izin vermek anlamı taşımakta.

Plüton'un karşısındaki Güneş, egomuzu bir şekilde ifade etmek için yoğun bir arzu yaratırken, kendimizi ve çevremizi kontrol içinde tutmaya yönelik aşırı çaba sarf etme yönünde davranışlar yaratabilir. Duygusal karmaşamız bir savaş halini alarak, diğer kişilerle çatışmaya, stres içeren ortamlar yaratmaya ve hatta duygusal kaos halini alan hislerle kendi kendini sabote etmeye dönüşebilecek yıkıcı sürece yol açabilir. Değişim bizi zorlayabilir ama bilmek gereken iyiye dönüşebilecek her şeyin dönüşümüne izin vermenin kelebek etkisine inanmak ve bizi geliştirecek olacağına güvenmek olmalıdır.

Hepimize mutlu bir hafta diliyorum,

Sevgiyle.