Kelebekler Vadisi’ndeki üzücü görüntünün nedeni belli oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yer alan ve dünyaca tanınan Ölüdeniz’deki, 80’den fazla kelebek türünün yaşadığı Kelebekler Vadisi’ne tam ortasından dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşuyor. Şelaleye, Babadağ eteklerindeki kırsal Faralya Mahallesi Güdürümsü mevkisindeki kaynaktan çıkarak gelen suyun son dönemde azalması dikkat çekmişti.





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KÖYDE PARA TOPLANMIŞ

Hürriyet’in haberine göre; Valilik inceleme savcılık soruşturma başlatırken, suyun azalmasındaki nedenin tam 33 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. Faralya Mahallesi sakinleri, aralarında para toplayıp, 1988 yılında bölgeye su deposu yaptırdı. Kaçak yerleştirdikleri borularla da evlerine su çekti. Tarlalarını da buradan sulayan mahalle sakinlerinin ardından bölgedeki bazı otel, motel ve pansiyonlar da beton ya da plastik su depoları yerleştirip kaynaktan su almaya başladı. Böylelikle tam 33 yıl boyunca 200 haneli, 568 nüfuslu Faralya Mahallesi’ndeki evler ile işletmeler tarafından kaçak su kullanıldı. Mahalledeki ev ve tesislerin büyük bölümünde su sayacı olmadığı gibi abonelik bulunmadığı da belirlendi.





SU SAYACI TAKILACAK

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Faralya bölgesinin Özel Çevre Koruma alanı olduğu, bölgenin Milli Emlak’tan tahsisi için talepte bulunulduğu, tahsis işlemlerinden sonra yapılacak inceleme sonrası, su dağıtımı ile evler ve işletmelere su sayacı takılmasıyla ilgili çalışma yapılacağı belirtildi.