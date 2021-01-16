Keledoş tarifi: Keledoş nasıl yapılır?

Akpancar adı verilen özel bir ot ve keş ile birlikte yapılan keledoş tarifi enfes bir lezzet. Yöresel lezzetler denemek isteyenler keledoş nasıl yapılır merak ediyor. Birbirinden lezzetli kelodoş tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Keledoş tarifi

Keledoş malzemeleri

Kavurma eti

Yarım su bardağı nohut

1 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı yeşil mercimek

2 avuç akpancar

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı kurut

Keledoş yapılışı

Nohut ve buğdayı bir tencerede haşlanmaya bırakın. Nohutların yumuşamasına yakın içine yeşil mercimeği ekleyin. Mercimekler de pişince içine akpancar otunu ve kavurmayı ekleyin. 10-15 dakika kaynattıktan sonra ezdiğiniz kurutu da ilave edin. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirdiğiniz çorbayı ocaktan alın. Üzerine tereyağını ekleyin. Yağ eriyince sıcak servis edin.



