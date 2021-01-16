Yemek Keledoş tarifi: Keledoş nasıl yapılır?

Keledoş tarifi: Keledoş nasıl yapılır?

Yemek

Keledoş tarifi: Keledoş nasıl yapılır?

Van mutfağının en sevilen lezzetlerinden birisi olan kelodoş tarifi, evde kolaylıkla yapabileceğiniz enfes bir tarif. Yöresel lezzetler hazırlamak isteyenler keledoş nasıl yapılır merak ediyor. Evde kolayca yapabileceğiniz kelodoş tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

16 Ocak 2021, Cumartesi 11:52 Son Güncelleme:
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Akpancar adı verilen özel bir ot ve keş ile birlikte yapılan keledoş tarifi enfes bir lezzet. Yöresel lezzetler denemek isteyenler keledoş nasıl yapılır merak ediyor. Birbirinden lezzetli kelodoş tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

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Keledoş tarifi

Keledoş malzemeleri

  • Kavurma eti
  • Yarım su bardağı nohut
  • 1 su bardağı aşurelik buğday
  • Yarım su bardağı yeşil mercimek
  • 2 avuç akpancar
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı kurut

Keledoş yapılışı

Nohut ve buğdayı bir tencerede haşlanmaya bırakın. Nohutların yumuşamasına yakın içine yeşil mercimeği ekleyin. Mercimekler de pişince içine akpancar otunu ve kavurmayı ekleyin. 10-15 dakika kaynattıktan sonra ezdiğiniz kurutu da ilave edin. Muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirdiğiniz çorbayı ocaktan alın. Üzerine tereyağını ekleyin. Yağ eriyince sıcak servis edin.

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