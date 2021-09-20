Yemek Kelek turşusu nasıl yapılır? Kelek turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Kelek turşusu nasıl yapılır? Kelek turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Kelek turşusu nasıl yapılır? Kelek turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Turşu kurma mevsiminin gelmesiyle birlikte birçok kişi kelek turşusu tarifi araştırmaya başladı. Peki, kelek turşusu nasıl yapılır? Kaç günde kurulur? Tadına doyamayacağınız kelek turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

20 Eylül 2021, Pazartesi 13:06 Son Güncelleme:
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Her yemeğin yanına yakışan kelek turşusu tarifi, evde klayca kurabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, kelek turşusu nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı tat alacağınız kelek turşusu tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

KELEK TURŞUSU TARİFİ

Kelek turşusu malzemeler

  • 2-3 adet küçük boy kelek
  • 2-3 adet sivri biber
  • 1 baş sarımsak
  • 1 demet maydanoz
  • 1 adet limon
  • 1 kahve fincanı sirke
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Yeterince rafine kaya tuzu ve içme suyu

KELEK TURŞUSU YAPILIŞI

Küçük boy kelekleri güzelce temizleyin. Keskin bir bıçakla kavanozunuza sığacak şekilde iki ya da daha fazla parçaya bölün. Kelekleri tekrar yıkayın. Bir kaşık yardımı ile içindeki çekirdekleri temizleyin. Tuzla her tarafını bolca tuzlayın. Bir tepsi içinde kabukları yukarı gelecek şekilde, üzerini ince bir tülbentle örtüp 4-5 saat bekletin. Bu sürenin sonunda tuzladığımız kelekleri tekrardan yıkayıp tuzlarını temizleyin.

Turşu kavanozunuzun dibine maydanozları yerleştirin. Kelek parçalarını sıkıca yerleştirin. Sivri biberleri bıçağınızın ucu ile deldikten hemen sonra, keleklerin arasına yerleştirin. Dilimlenmiş sarımsakları ve limonları yerleştirin.

6 kaşık rafine kaya tuzunu 1 litre suya koyup salamura suyunu hazırlayın. Salamura suyunu kavanozdaki keleklerin üzerini örtecek kadar dökün. Suyun içine 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 kahve fincanı sirke ekleyin. 2 gün sonra üzerinde biriken beyaz köpüğü kaşık ile alın, suyunu bir kaba boşalttıktan sonra tadına bakın.

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