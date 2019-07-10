Kelepçeli doğuma 610 bin dolar tazminat

8 aylık hamile Krilsary Reye isimli kadın gözaltındayken doğum sancısı başlamış, hastaneye kaldırılmıştı.

ABD New York’ta, çoğunlukla Afrika kökenlilerin oturduğu Bronx bölgesinde yaşayan, 8 aylık hamile Krilsary Reye 2018’de tutuklanmıştı.

Gözaltındayken sancıları başlayan Reye hastaneye götürülmüş ancak el ve ayaklarındaki kelepçeler doktorların ısrarına rağmen çıkarılmamıştı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

27 yaşındaki Reye, kelepçeli doğum yapmak zorunda kaldığı için polis teşkilatına tazminat davası açmıştı.

Mahkeme, polis teşkilatının Krilsary Reye’ye 610 bin dolar (3 milyon 500 bin TL) tazminat ödenmesine hükmetti.



