Son günlerde ‘satın almazsanız zengin olma fırsatını kaçıracaksınız’ iddiasıyla birçok arsa ve tarla reklamı yapılıyor. Ancak ‘noterde tapu devri’ vaat eden bu yatırıma temkinli yaklaşmakta fayda var. Avukat Umut Metin, “Özellikle İstanbul ili çevresi ve Trakya bölgesinde yoğunlaşan bu tür tanıtımlarda suistimallere, dolandırıcılık vakalarına rastlıyoruz” dedi.

Noterde tapu devri olmaz

Arsa, tarla reklamlarında ‘noterde hemen tapu devri’ gibi anlatımlara rastladıklarını anlatan Metin, “Noterler, tapu devri yapılan yerler değildir. Noterde taşınmaz satış vaadi sözleşmesi imza ediliyor olabilir. Bu veya benzeri hiçbir sözleşme tapunun alıcıya devredildiği, tarlanın sahibi olunduğu anlamına gelmez. Satış vaadi sözleşmesi, tapunun devredilmesi değildir” uyarısında bulundu.

Birden fazla kişiye satılabilir

Tapu Müdürlüğü’nde resmi tapu devri yapılmadığı sürece taşınmazın sahibi olmayacağınızı söyleyen Metin, “Aynı taşınmazın noterde birden fazla kişiye, farklı tarihlerde satış vaadine dair sözleşmeler de yapılabildiğinden, bu tür bir durum içine girilmemesi için, tapu müdürlüğünde devir yoksa tarla veya arsa alımı hevesine girmeyiniz” dedi.

İmarı olmalı

İmarı olmayan alanda yapılaşma olmayacağını da hatırlatan Metin, “İmarı olmayan bir taşınmazı satın alarak üzerine ev yapmaya hak kazanamazsınız. Tapu sahibi olmak başka, taşınmazın imarlı olması bambaşka konulardır. Bu haliyle taşınmaz almadan ilgili belediye ve kadastro müdürlüklerinden taşınmaz hakkında mutlaka bilgi alın. İmarsız bir yerde küçük evinizi yapmaya yeltenirseniz, adli işleme muhatap olabilirsiniz” dedi.

Kısa sürede kazanç vaadi

Çok kısa vadede büyük kazanç anlatımlarının dolandırıcıların, hileyi seven karakterlerin anlatımı olduğunu vurgulayan Metin, şöyle konuştu: “İmar değişiklikleri, proje açıklamaları, kamulaştırma, imara açma taşınmaz değerini yükseltebilir. Bu durum sınırlı alanlarda gerçekleşse de özellikle İstanbul çevresi ve Trakya’da daha çok gerçekleşebileceğine inanılıyor. Özellikle çok kısa sürede büyük kazanç anlatan biri eğer bu denli büyük kazanç olacaksa bu taşınmazları satmaz.”

Hisseye dikkat

Avukat Metin, bir taşınmazın hisseli olup olmamasının oldukça önemli bir konu olduğunu belirterek, “Hisseli olur da özellikle hiç tanımadığınız kişilerle hissedar olursanız, taşınmazın neresinin kime ait olacağı, taşınmazın nasıl kullanılacağı dahi başlıbaşına sorun haline gelebilir” diye konuştu.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU