Kelime avı nasıl oynanır?
Kelime avı oyunu çocuklarınızın pratik zekasını ve kelime dağarcığını geliştirmeye yardımcı olur.4 yaş ve üzeri çocuklarla oynanan bu oyunun nasıl oynanması gerektiğine gelin bir göz atın.
26 Aralık 2020, Cumartesi 15:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
4 yaş ve üzeri
Kaç kişi ile oynanır?
2 kişi veya üzeri
Oynamak için neler gerekir?
Herhangi bir materyal gerekmemektedir.
Nasıl oynanır?
Oyunculardan birisi, ya da anne-baba çocuklara iki harfli bir hece verir. Örneğin “Pa”. Çocukların kendilerine verilen 2 dakikalık sürede “Pa” ile başlayan 3 ya da 5 kelime bulması beklenir. Pantolon, Pazar, para, paça, palyaço gibi. Hedeflenen kelime sayısını bulan çocuk bir puan kazanır.
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