Etkinlik Rehberi Kelime avı nasıl oynanır?

Kelime avı nasıl oynanır?

Etkinlik Rehberi

Kelime avı nasıl oynanır?

Kelime avı oyunu çocuklarınızın pratik zekasını ve kelime dağarcığını geliştirmeye yardımcı olur.4 yaş ve üzeri çocuklarla oynanan bu oyunun nasıl oynanması gerektiğine gelin bir göz atın.

26 Aralık 2020, Cumartesi 15:52 Son Güncelleme:
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4 yaş ve üzeri

Kaç kişi ile oynanır?

2 kişi veya üzeri

Oynamak için neler gerekir?

Herhangi bir materyal gerekmemektedir.

Nasıl oynanır?

Oyunculardan birisi, ya da anne-baba çocuklara iki harfli bir hece verir. Örneğin “Pa”. Çocukların kendilerine verilen 2 dakikalık sürede “Pa” ile başlayan 3 ya da 5 kelime bulması beklenir. Pantolon, Pazar, para, paça, palyaço gibi. Hedeflenen kelime sayısını bulan çocuk bir puan kazanır.

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