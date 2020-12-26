Kelime avı nasıl oynanır?

4 yaş ve üzeri

Kaç kişi ile oynanır?

2 kişi veya üzeri

Oynamak için neler gerekir?

Herhangi bir materyal gerekmemektedir.

Nasıl oynanır?

Oyunculardan birisi, ya da anne-baba çocuklara iki harfli bir hece verir. Örneğin “Pa”. Çocukların kendilerine verilen 2 dakikalık sürede “Pa” ile başlayan 3 ya da 5 kelime bulması beklenir. Pantolon, Pazar, para, paça, palyaço gibi. Hedeflenen kelime sayısını bulan çocuk bir puan kazanır.







