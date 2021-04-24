Kelime avı oyunu
Bu oyunla çocuğunuzun kelime dağarcığı gelişir ve eğlenerek öğrenmesini sağlar.
24 Nisan 2021, Cumartesi 15:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
4 yaş ve üzeri
Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi veya üzeri
MALZEMELER
Herhangi bir materyal gerekmemektedir.
NASIL OYNANIR?
Oyunculardan birisi, ya da anne-baba çocuklara iki harfli bir hece verir. Örneğin “Pa”. Çocukların kendilerine verilen 2 dakikalık sürede “Pa” ile başlayan 3 ya da 5 kelime bulması beklenir. Pantolon, Pazar, para, paça, palyaço gibi. Hedeflenen kelime sayısını bulan çocuk bir puan kazanır.