Etkinlik Rehberi Kelime avı oyunu

Kelime avı oyunu

Etkinlik Rehberi

Kelime avı oyunu

Bu oyunla çocuğunuzun kelime dağarcığı gelişir ve eğlenerek öğrenmesini sağlar.

24 Nisan 2021, Cumartesi 15:28 Son Güncelleme:
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4 yaş ve üzeri

Kaç Kişi ile Oynanır: 2 kişi veya üzeri

MALZEMELER

Herhangi bir materyal gerekmemektedir.

NASIL OYNANIR?

Oyunculardan birisi, ya da anne-baba çocuklara iki harfli bir hece verir. Örneğin “Pa”. Çocukların kendilerine verilen 2 dakikalık sürede “Pa” ile başlayan 3 ya da 5 kelime bulması beklenir. Pantolon, Pazar, para, paça, palyaço gibi. Hedeflenen kelime sayısını bulan çocuk bir puan kazanır.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
Evde etkinlik, ev için etkinlik
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