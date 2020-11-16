Magazin ‘Kelime Oyunu’ başlıyor

‘Kelime Oyunu’ başlıyor

Magazin

‘Kelime Oyunu’ başlıyor

Fenomen yarışma programı ‘Kelime Oyunu’, Ali İhsan Varol’un sunumuyla bugün teve2’de yeni sezona başlıyor.

16 Kasım 2020, Pazartesi 09:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenomen yarışma programı ‘Kelime Oyunu’, Ali İhsan Varol’un sunumuyla bugün teve2’de yeni sezona başlıyor. Heyecanla beklenen yarışma, yeni sorularıyla izleyicisini yine ekran başında tahminler yürütmeye davet ediyor. 771’inci bölümüyle yayınlanacak yapım, hafta içi her akşam saat 19.45’te seyirciyle buluşacak.

Günün önemli manşetleri için tıkla


İlgili Haberler
Ali İhsan Varol kimdir? Eşinden neden ayrıldı?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
16 Kasım 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Sibel Can 20 yaş gençleşmiş, Deniz Seki detone olmuş!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Depreme reklam molası
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada dünyadan magazin (16 Kasım 2020)