‘Kelime Oyunu’ başlıyor

Fenomen yarışma programı ‘Kelime Oyunu’, Ali İhsan Varol’un sunumuyla bugün teve2’de yeni sezona başlıyor. Heyecanla beklenen yarışma, yeni sorularıyla izleyicisini yine ekran başında tahminler yürütmeye davet ediyor. 771’inci bölümüyle yayınlanacak yapım, hafta içi her akşam saat 19.45’te seyirciyle buluşacak.







