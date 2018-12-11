teve 2’nin fenomen yarışma programı 'Kelime Oyunu', hafta içi her akşam yeni bölümüyle, cumartesi akşamları ise hafta finaliyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen 'Kelime Oyunu’nda, her bölüm yeni yarışmacılar bilmeceli soruları yanıtlayarak kazanan olmak için mücadele ediyor.

Bu akşam 400. bölümü yayınlanacak olan 'Kelime Oyunu’nun yarışmacıları arasında Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Yıldız Tilbe de var. Sosyal medyadan programa katılmak istediğini belirten Tilbe’yi, program ekibi cevapsız bırakmadı ve 'Kelime Oyunu’na davet etti. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Tilbe’nin de katılımıyla keyifli bir program ortaya çıktı.

Kelime Oyunu, yeni bölümüyle bu akşam 19.45’te teve 2’de!