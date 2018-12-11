Kelime Oyunu'nda Yıldız Tilbe sürprizi

Bu akşam 400. bölümü yayınlanacak olan 'Kelime Oyunu'nun yarışmacıları arasında Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Yıldız Tilbe de var

11 Aralık 2018, Salı 13:47
A A
Kelime Oyunu'nda Yıldız Tilbe sürprizi

teve 2’nin fenomen yarışma programı 'Kelime Oyunu', hafta içi her akşam yeni bölümüyle, cumartesi akşamları ise hafta finaliyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Ali İhsan Varol’un başarılı sunumuyla ekrana gelen 'Kelime Oyunu’nda, her bölüm yeni yarışmacılar bilmeceli soruları yanıtlayarak kazanan olmak için mücadele ediyor.

Bu akşam 400. bölümü yayınlanacak olan 'Kelime Oyunu’nun yarışmacıları arasında Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Yıldız Tilbe de var. Sosyal medyadan programa katılmak istediğini belirten Tilbe’yi, program ekibi cevapsız bırakmadı ve 'Kelime Oyunu’na davet etti. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Tilbe’nin de katılımıyla keyifli bir program ortaya çıktı.

Kelime Oyunu, yeni bölümüyle bu akşam 19.45’te teve 2’de!

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.