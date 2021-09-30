Kelime tutmaca oyunu

MALZEMELER

Malzeme sizsiniz.

NASIL OYNANIR?

Aklınızdan bir hayvan, bir bitki ya da bir eşya tutun ve çocuğunuzun size tahmin için sorular sormasını isteyin. Çocuğunuza ipucu olabilecek cevaplar verin ve aklınızda tuttuğunuz şeyi bilmesi için tahmin yürütmesini sağlayın. Bilemediği zaman sıra onun aklından bir kelime seçmesine geçer.