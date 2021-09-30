Etkinlik Rehberi Kelime tutmaca oyunu

Kelime tutmaca oyunu

Etkinlik Rehberi

Kelime tutmaca oyunu

Bu oyun sayesinde hem çocuğunuzla birlikte vakit geçiriyor olacaksınız, hem de çocuğunuzun problem çözme ve neden-sonuç ilişkisi kurabilme yetenekleri pekişiyor olacak.

30 Eylül 2021, Perşembe 12:45 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Malzeme sizsiniz.

NASIL OYNANIR?

 Aklınızdan bir hayvan, bir bitki ya da bir eşya tutun ve çocuğunuzun size tahmin için sorular sormasını isteyin. Çocuğunuza ipucu olabilecek cevaplar verin ve aklınızda tuttuğunuz şeyi bilmesi için tahmin yürütmesini sağlayın. Bilemediği zaman sıra onun aklından bir kelime seçmesine geçer.

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