Kelimelerin kafası karıştı(OYUN)

MALZEMELER

Kendinizden başka hiçbir malzemeye ihtiyacınız yok. Yaş: 4+

NASIL OYNANIR?

Çocuğunuza onunla bir kelime oyunu oynayacağınızı ve bu oyunu oynarken hareket etmesi gerekeceğini söyleyin. Bu kelimeler onun yapmayı iyi bildiği eylemler olabilir. Hoplamak, zıplamak, koşmak, el çırpmak, takla atmak, çığlık atmak, boyamak, fırlatmak... YÖNERGE: Şimdi sana hiçbir anlamı olmayan bir kelime söyleyeceğim: “Moşmak” Çocuğunuzdan “Moşmak-Koşmak” örneğinde olduğu gibi bir kelimeyi farklı söylemesini isteyin ve bu sefer hareketin ne olduğunu siz bulmaya çalışın. ÖRNEK: “Bu kelimeye benzer bir hareket var ve senin bu hareketi bildiğini düşünüyorum. O kelimeyi söyleyip hareketi yapar mısın?”