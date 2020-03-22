Kelle paça çorbası tarifi: Kelle paça çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve size hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacak kelle paça çorbası tarifi oldukça lezzetli bir tariftir. Evde kelle paça çorbası tarifini oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilir ve şık sunumlar eşliğinde servis edebilirsiniz. Eğer kelle paça çorbası nasıl yapılır merak ediyor ya da kelle paça çorbası tarifi arıyorsanız "Kelle paça çorbası tarifi, kelle paça çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
22 Mart 2020, Pazar 02:03 Son Güncelleme:
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Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız kelle paça çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. Oldukça lezzetli olan kelle paça çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer kelle paça çorbası tarifi arıyorsanız ve kelle paça çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "Kelle paça çorbası tarifi, kelle paça çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Kelle paça çorbası tarifi
Kelle paça çorbası malzemeleri
- 500 gram kelle
- 500 gram paça
Kelle paça terbiyesi için;
- 1 adet limon suyu
- Tuz
- 1 tatlı kaşığı sirke
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Pul biber
- Sarımsak
İlk olarak kelle ve paça özenle temizlenir. Daha sonra bir düdüklü tencerenin içine birlikte koyun. Tencereyi doldurana kadar su ekleyin ve etler iyice kemikten ayrılana kadar pişirin. Etler haşlandıktan sonra, süzgeçten geçirip başka bir kabın içerisine alın ve soğumaya bırakın. Haşlama suyunu ise farklı bir kapta bekletin. Dilin zarını çıkarıp kuşbaşı şeklinde doğrayın. Kelle ve paçayı da küçük parçalar halinde kemiklerden sıyırın ve büyük parçaları yine küçük küçük doğrayın. Doğradığınız etleri, haşlama et suyunun içine geri koyun ve tekrar birlikte pişirin. Kelle paça pişerken, sosunu hazırlayın. 1 tatlı kaşığı sirke, 1 limonun suyu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ , pul biber ve tuzu karıştırıp, yemeğe yavaş yavaş ekleyin. Kelle paça çorbasını, üzerine sarımsak ekleyerek servis edebilirsiniz.