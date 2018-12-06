Kellim kellim la yenfa ne demektir? Anlamı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan konuşma sırasında CHP Lİderi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Kellim kellim la yenfa" cümlesini sarf etti. Bu cümle üzerine herkes bu Arapça ifadenin anlamını merak etti.