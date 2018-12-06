Kellim kellim la yenfa ne demektir? Anlamı ne?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan konuşma sırasında CHP Lİderi Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Kellim kellim la yenfa" cümlesini sarf etti. Bu cümle üzerine herkes bu Arapça ifadenin anlamını merak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 14 ilin belediye başkan adayını açıklayacak. Erdoğan, belediye başkan adaylarını açıklamadan önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya gezisini eleştirdi. Cumhurbaşkanı daha sonra Kılıçdaroğlu için "Lellim kellim la yenfa" cümlesini sarf etti.
"KELLLİM KELLİM LA YENFA" NE DEMEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cümleyi sarf etmesinin ardından herkes cümlenin anlamını merak etti. Kellim kellim la yenfa Arapça bir deyimdir. "Konuş, konuş, faydasız" anlamına gelir.