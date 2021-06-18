Türkiye Kemal Batmaz’ın eşi Gonca Batmaz’a hapis cezası

Kemal Batmaz’ın eşi Gonca Batmaz’a hapis cezası

Türkiye

Kemal Batmaz’ın eşi Gonca Batmaz’a hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü’nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz’ın eşi Gonca Batmaz’a "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

18 Haziran 2021, Cuma 20:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gonca Batmaz katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve Cemal İbrahim Demirhisar da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada mütalaaya karşı savunması sorulan sanıklardan Gonca Batmaz, mahkemenin ön yargılı karar vermemesini istediğini belirtti. Savunma yapan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gonca Batmaz’ın, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, diğer tutuksuz sanıklardan Mustafa Caymaz’ı, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Cemal İbrahim Demirhisar’ı ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Gonca Batmaz’ın tahliyesini de kararlaştıran heyet, üç sanık hakkında "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Cemal İbrahim Demirhisar’ın "il dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da karar verdi.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Küresel ısınmayla topyekün mücadele
Murat Gülderen
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İki yıldız
Rauf Tamer
Şirin Sever
Tacize karşı ne yapabilirsiniz?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika... Marmaris açıklarında deprem