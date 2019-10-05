Kemal Doğulu: Büyük beden giyen hanımlar ekran başına geçsin

Oyuncu Kadir Doğulu'nun abisi DJ Kemal Doğulu, önceki gece Asmalımescit'de görüntülendi. Cadde’nin haberine göre, Kemal Doğulu, "Bu hafta özel bir kanalda yeni bir programa başlıyoruz. Şimdiden büyük beden giyen hanımlar ekran başına geçsin. Sizin aracılığınızla müjdeyi vermiş olayım" dedi.

Menajeri tarafından dolandırılmıştı

Kemal Doğulu, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programında menajeri tarafından dolandırıldığını şu sözlerle anlatmıştı.

Menajerim tarafından 500 bin TL dolandırıldım. Bu olayda Antalya’da bir organizasyon vardı fırtına çıktı sahne alamadım. Menajerim de mekanın sahibine gidip ‘Kemal bey çıkmadı ama parasını istiyor’ demiş.

Mekânın sahibi de benim arkadaşım. Aradı ‘böyle böyle bir şey var doğru mu?’ diye sordu. Yıllardır bu şekilde yapıyormuş.





Ben çalıştığım kanalda tanıştım bu kişi ile şoförlüğümü yapıyordu. Çok sevdim, kardeşim gibi gördüm önce asistanım yaptım sonra da menajerim yaptım. Bir bir buçuk yıl kadar yaptı-yapmadı.

Ben sürekli çalışıyordum ama bir şekilde para alamıyordum. Hep mekanlar suçluymuş gibi lanse ediyordu. Halbuki paraları almış ama ‘almadım’ diyordu. Ben ona çok güvendim kardeşim gibi seviyordum o da bana bunu yaptı.











