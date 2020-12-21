Magazin Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrılıyor mu? İşte Kemal Doğulu’nun yeni projesi

Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrılıyor mu? İşte Kemal Doğulu’nun yeni projesi

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Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrılıyor mu? İşte Kemal Doğulu’nun yeni projesi

Jürileri arasında Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in bulunduğu Doya Doya Moda programı veda iddialarıyla gündemde. İddialara göre, yarışmanın sevilen ismi Kemal Doğulu, Doya Doya Moda’ya veda ediyor. Peki, iddialar doğru mu? Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrılıyor mu?

21 Aralık 2020, Pazartesi 14:13 Son Güncelleme:
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Kemal Doğulu’nun Doya Doya Moda’dan ayrılacağı bir süredir gündemdeydi. İddialar konusunda sessizliğini koruyan Kemal Doğulu, yaptığı paylaşımla soru işaretlerine neden oldu. Doğulu’nun yeni projesini duyurması ayrılık söylentilerini artırdı. Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital kanalı Exxen’de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

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Kemal Doğulu ile Büyük Değişim" programıyla Exxen’de yer alacak olan Kemal Doğulu, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hanımlar. Hazır mıyız büyük değişimlere. Cevabınız evet ise buyurun başvuru adresi."

https://www.instagram.com/p/CI8Oh7mhMj8/


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