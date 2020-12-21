Kemal Doğulu’nun Doya Doya Moda’dan ayrılacağı bir süredir gündemdeydi. İddialar konusunda sessizliğini koruyan Kemal Doğulu, yaptığı paylaşımla soru işaretlerine neden oldu. Doğulu’nun yeni projesini duyurması ayrılık söylentilerini artırdı. Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital kanalı Exxen’de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

“Kemal Doğulu ile Büyük Değişim" programıyla Exxen’de yer alacak olan Kemal Doğulu, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hanımlar. Hazır mıyız büyük değişimlere. Cevabınız evet ise buyurun başvuru adresi."







