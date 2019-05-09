Jüri üyeliğini Kemal Doğulu, İvana Sert, Nur Yerlitaş ve Uğurkan Erez'in yaptığı 'Bu Tarz Benim' programıyla adını duyuran Tuğçe Ergişi, geçen gün katıldığı '2. Sayfa' programında "Kemal Doğulu'yu zaten hiç sevmem. Ne kadar reality programında olursak olalım jüriler kendilerinde insanları kırma hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Kazanılan bir popülerlik ve ego var ve bunları ben dahil olmak üzere yarışmacıların üzerinde kullandılar. Bende çok iyi olduğunu düşündüm mesleğini de bilmiyordum. Jüri diye karşımıza getirdiler ben kim olduğunu bilmiyordum, sonrada hiçbir şey olmadığını öğrendim. Bana yaptığı en büyük kötülük 'saçlarını keseceğim' dedi. Kestiği saçı o bile beğenmedi. Şimdi saçlarım küstü uzamıyorlar." diyerek sitem etmişti.

Bugün '2. Sayfa' programına konuk olan kuaför ve modacı Kemal Doğulu ise Tuğçe Ergişi'nin hakkında söylediklerine cevap verdi.

"HADDİNİ BİL"

Sunucuların konuyu açmasıyla sinirlenen Kemal Doğulu, şöyle konuştu:

"Tuğçe Ergişi kim? Bizim yarışmada bir sürü kız vardı. Önce Kemal değil Kemal bey diyeceksin haddini bil. Ben üzüntüden kahroldum beni sevmediği için o kim? Malzeme çıkarmak istiyorsa başarılı oldu. Korkunç giyiniyordu ve ona göre yorumlar alıyordu. Ve sürekli ağlıyordu, ağlayarak tarz yarışmasında olamazsın.

Ben bir sürü kızın saçını kestim. 'Jüri diye karşımıza oturtmuşlar' diyor sen kimsin ya? Benim için o bir duvar. Malzeme bulamayan bana yürümeye çalışıyor ahmaklık bu ya. Benim 32 yıllık kariyerim var. Senin 2-3 yıllık televizyon kariyerin için kendimi harcatmam. Ben o jüri koltuğuna zorla oturdum. Çünkü yapımcılarım benim nasıl biri olduğumu biliyor. Sen daha önce ne yapıyordun, şimdi ne yapıyorsun? Buralara gelip onu bunun arkasından konuşmaktan başka ne yapıyorsun sen.

"YARIŞMADA BANA YALAKALIK YAPIYORDU"

Benim onun gibi ünüm sayesinde işim yok. İşim sayesinde ünüm var. O kim ki buraya konuk oluyor. Yarışmada bana bayılıp yalakalık yapıyordu. Bu ne şuursuzluk bu ne cüret."

TUĞÇE ERGİŞİ'DEN YANIT GECİKMEDİ!

Kemal Doğulu'nun bu sözlerinin ardından Tuğçe Ergişi de Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

''Bana kimsin diyenler haklılar! Beni nerede görecekler ki? 14 yıldır çalışma hayatında biri olarak. Tiyatro oyuncusuyum tiyatro da mı görecekler? Modelim podyum da mı görecekler? Ülkemi temsil edip derece aldığım Türkiyeme getirdiğim güzellik yarışmasını mı izleyecekler? Sunucuyum birçok firma özel gece marka lansmanlarında sunuculuk yapıyorum onu mu bilecekler? Birçok cafe, restaurant da, işlerde çalıştım ekmeğimin peşinde onu mu bilecekler? Beni evimde tertemiz hayatımda yaşarken mi görecekler? Beni ailemle mi görecekler? Beni dua ederken cami de mi görecekler? Beni asla hayatım boyunca katılmadğım ucuz pis partilerde uygunsuz halde mi görecekler ? Göremezler. Ama beni tanımak isterlerse bir gün evime ramazan ayında iftar soframa bekliyorum. Hem kendimi tanıtırım hem de insanlığımı . Tabii sizin de doğru düzgün bir yaşam tarzından haberiniz olursa !

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