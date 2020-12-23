Magazin Kemal Doğulu'ya ne oldu, neden yok?

Kemal Doğulu'ya ne oldu, neden yok?

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Kemal Doğulu'ya ne oldu, neden yok?

Doya Doya Moda yarışmasına veda edeceği konuşulan Kemal Doğulu, 23 Aralık tarihli bölümde yayından ayrılmak zorunda kaldı. Doğulu geçtiğimiz günlerde yeni projesi hakkında takipçilerini bilgilendirmişti. Sadece Özde’ye puan veren Kemal Doğulu’nun jüri koltuğunda olmaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Kemal Doğulu'ya ne oldu, neden yok?

23 Aralık 2020, Çarşamba 17:08 Son Güncelleme:
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İkinci sezonuyla devam eden Doya Doya Moda’nın 23 Aralık Çarşamba tarihli bölümünde jüri üyesi Kemal Doğulu aniden rahatsızlanınca programa ara vermek zorunda kaldı. Çift olarak yarışan Doya Doya Moda yarışmacılarını 3 jüri üyesi değerlendirecek.

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Kemal Doğulu ayrılacak mı?

İki sezondur Doya Doya Moda jüri üyeliğini sürdüren Kemal Doğulu'nun yarışmadan ayrılacağı iddia edildi. Doğulu’nun yeni projesini duyurması ayrılık söylentilerini artırdı. Acun Ilıcalı’nın 1 Ocak’ta yayın hayatına başlayacak olan dijital kanalı Exxen’de yer alacak Kemal Doğulu, yeni projesini sosyal medyadan duyurdu.

Kemal Doğulu ile Büyük Değişim programıyla Exxen’de yer alacak olan Kemal Doğulu, Instagram hesabından yeni programının duyurusunu yaptı.


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