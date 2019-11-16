Kemal Gülman: Bekarlık sultanlıkmış

Gülman Group’un patronu Kemal Gülman 21 yıllık üçüncü eşi Feryal Hanım’dan iki yıl önce olaylı bir şekilde boşanıp sırra kadem basmıştı. Kemal Bey’e önceki gece Ulus Sunset Restaurant’ta rastladım. Arkadaşlarıyla sohbet ediyordu. Ben de katıldım. “Nerelerdesiniz? Uzun zamandır ortalarda yoktunuz” diye sordum.

“Yaşamımın büyük bölümünü Monaco’da geçiriyorum” dedi. “Üç evlilikten sonra bekarlığa alıştınız mı?” dedim. “Vallahi bekarlık sultanlıkmış. Kafam rahat. Harika, dertsiz tasasız bir hayat yaşıyorum. Çok ama çok mutluyum” cevabını verdi.

Ege mutfağı Miami'de

Brezilyalı model Martha Graeff 2010’da o dönem İtalyan lokantası Da Mario’nun ortağı olan Aytek Şavkan ile evlenmiş 2013’te boşanıp Miami’ye yerleşmişti.

Ege yemeklerini çok seven Martha, Miami Design District’te menüsü Ege mutfağından oluşan bir restoran açıyor.

Martha’nın lokantasının danışmanlığını 10 yıl önce Miami’de Mandolin Aegean Bistro’yu açıp daha sonra Soho House’a satan Erhan Köstepen yapıyor.

Elini sallasan meyhaneye çarpacak

Uzun süredir İstanbul eğlence hayatında ‘yeni nesil meyhane’ modası devam ediyor. Yani meze ve eğlence ortamının birleştiği, saat 22.00’den sonra DJ’in eller havaya müziği çaldığı meyhaneler.

Ünlü Karafaki Meyhane’nin yaratıcısı Göksel Sunter de Ortaköy Meydanı’ndaki dört katlı muhteşem boğaz manzaralı Malt Brasserie’nin dördüncü katında ‘İstanbul Meze Bar’ adında bir meyhane açtı. Ama yeni nesil değil klasik meyhane. İşletmeci Alican Kurt da geçen hafta Kuruçeşme’de ‘Bildiğin Meyhane’ adında bir mekan açtı. Burası da adından anlaşılacağı gibi yeni moda olanlardan değil klasik meyhanelerden. Meraklısına duyurulur.

Londra'da yeni bir yaşam

Manken ve oyuncu Atilla Saral altı yıl önce İstanbul’u terk edip Çanakkale Asos'ta yeni bir hayata başlamıştı. Satın aldığı arazide Salash adında plaj ve kamp açmış, at besleyip sebze yetiştiriyordu.

11 yıllık sevgilisi İnci Türkay ile iki ay önce evlenen Atilla, Asos’taki işletmesini kiraya verip eşi ile birlikte Londra’ya yerleşti. Restoran açmak için kolları sıvayan ünlü oyuncu bir taraftan da ocakta Londra’da sergileyeceği iki kişilik tiyatro oyununa hazırlanıyor.

Bekir SACAR / bekir.sacar@posta.com.tr